Врач из Воронежа спасла пассажира самолета с диареей

16 апреля 2025 в 04:06 Размер текста - 17 +

Врач откликнулась на обращение бортпроводницы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Воронежский врач-анестезиолог оказала помощь пассажиру с острым отравлением на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву. Инцидент произошел после взлета, когда бортпроводница запросила срочную медицинскую поддержку от находящихся в салоне воздушного судна. «У пассажира — 36-летнего мужчины — было острое отравление, диарея. Без медпомощи во время длительного перелета, который составляет девять часов, могло ухудшиться его здоровье. Кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации, стабилизировали состояние», — пишет РИА Новости. По сообщению информационного агентства, женщина-медик, которая возвращалась с медицинской выставки в Шанхае, спасла жизнь пассажиру и продемонстрировала высокий профессионализм. Врач имеет более 25 лет стажа и ранее неоднократно оказывала помощь в экстренных случаях на борту самолетов. Как сообщало URA.RU ранее, врач-онколог из ХМАО во время авиапутешествия спасла пассажира самолета, летящего в Санкт-Петербург. Молодой человек боялся полета и решил принять успокоительное, запил таблетки алкоголем и из-за этого потерял сознание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Воронежский врач-анестезиолог оказала помощь пассажиру с острым отравлением на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву. Инцидент произошел после взлета, когда бортпроводница запросила срочную медицинскую поддержку от находящихся в салоне воздушного судна. «У пассажира — 36-летнего мужчины — было острое отравление, диарея. Без медпомощи во время длительного перелета, который составляет девять часов, могло ухудшиться его здоровье. Кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации, стабилизировали состояние», — пишет РИА Новости. По сообщению информационного агентства, женщина-медик, которая возвращалась с медицинской выставки в Шанхае, спасла жизнь пассажиру и продемонстрировала высокий профессионализм. Врач имеет более 25 лет стажа и ранее неоднократно оказывала помощь в экстренных случаях на борту самолетов. Как сообщало URA.RU ранее, врач-онколог из ХМАО во время авиапутешествия спасла пассажира самолета, летящего в Санкт-Петербург. Молодой человек боялся полета и решил принять успокоительное, запил таблетки алкоголем и из-за этого потерял сознание.