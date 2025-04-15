15 апреля 2025

Врач из Воронежа спасла пассажира самолета с диареей

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, работа, салон самолета, профессия, самолет, стюардесса, бортпроводница
Врач откликнулась на обращение бортпроводницы Фото:

Воронежский врач-анестезиолог оказала помощь пассажиру с острым отравлением на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву. Инцидент произошел после взлета, когда бортпроводница запросила срочную медицинскую поддержку от находящихся в салоне воздушного судна.

«У пассажира — 36-летнего мужчины — было острое отравление, диарея. Без медпомощи во время длительного перелета, который составляет девять часов, могло ухудшиться его здоровье. Кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации, стабилизировали состояние», — пишет РИА Новости.

По сообщению информационного агентства, женщина-медик, которая возвращалась с медицинской выставки в Шанхае, спасла жизнь пассажиру и продемонстрировала высокий профессионализм. Врач имеет более 25 лет стажа и ранее неоднократно оказывала помощь в экстренных случаях на борту самолетов.

Как сообщало URA.RU ранее, врач-онколог из ХМАО во время авиапутешествия спасла пассажира самолета, летящего в Санкт-Петербург. Молодой человек боялся полета и решил принять успокоительное, запил таблетки алкоголем и из-за этого потерял сознание.

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Воронежский врач-анестезиолог оказала помощь пассажиру с острым отравлением на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву. Инцидент произошел после взлета, когда бортпроводница запросила срочную медицинскую поддержку от находящихся в салоне воздушного судна. «У пассажира — 36-летнего мужчины — было острое отравление, диарея. Без медпомощи во время длительного перелета, который составляет девять часов, могло ухудшиться его здоровье. Кишечный антисептик и препараты, снижающие уровень интоксикации, стабилизировали состояние», — пишет РИА Новости. По сообщению информационного агентства, женщина-медик, которая возвращалась с медицинской выставки в Шанхае, спасла жизнь пассажиру и продемонстрировала высокий профессионализм. Врач имеет более 25 лет стажа и ранее неоднократно оказывала помощь в экстренных случаях на борту самолетов. Как сообщало URA.RU ранее, врач-онколог из ХМАО во время авиапутешествия спасла пассажира самолета, летящего в Санкт-Петербург. Молодой человек боялся полета и решил принять успокоительное, запил таблетки алкоголем и из-за этого потерял сознание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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