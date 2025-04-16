Самолет сел в Якутске с одним работавшим двигателем. Видео

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Самолет успешно приземлился, хотя один двигатель был отключен
Самолет успешно приземлился, хотя один двигатель был отключен Фото:

В Якутске самолет приземлился с одним работающим двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АК „Полярные авиалинии“

«При выполнении рейса по маршруту Зырянка — Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его», — сообщили в telegram-канале авиакомпании.

Там добавили, что самолет приземлился в аэропорту с одним работающим двигателем, обошлось без пострадавших. Территориальным управлением Росавиации организована проверка.

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В Якутске самолет приземлился с одним работающим двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АК „Полярные авиалинии“ «При выполнении рейса по маршруту Зырянка — Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его», — сообщили в telegram-канале авиакомпании. Там добавили, что самолет приземлился в аэропорту с одним работающим двигателем, обошлось без пострадавших. Территориальным управлением Росавиации организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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