В Якутске самолет приземлился с одним работающим двигателем. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АК „Полярные авиалинии“
«При выполнении рейса по маршруту Зырянка — Якутск на воздушном судне Ан-24 было замечено снижение уровня масла в правом двигателе. Командиром воздушного судна было принято решение отключить его», — сообщили в telegram-канале авиакомпании.
Там добавили, что самолет приземлился в аэропорту с одним работающим двигателем, обошлось без пострадавших. Территориальным управлением Росавиации организована проверка.
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