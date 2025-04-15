Петербург начнет искать представителей ЛГБТ*-сообщества для тестов на ВИЧ

В Петербурге реализуется новый проект, направленный на борьбу с распространением ВИЧ-инфекции. Региональный «Центр СПИД» планирует провести тестирование на ВИЧ среди лиц, вступающих в нетрадиционные сексуальные отношения (ЛГБТ-сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Документы размещены на портале Госзакупок.
Согласно документам, для этого будет использована мобильная диагностическая лаборатория, которая будет располагаться в различных точках города, включая бары, клубы и сауны. Основной метод работы — аутрич, или выход на прямой контакт с целевой аудиторией в местах их наибольшего скопления. Помимо тестирования, запланирована работа по информированию и обучению: будут изготовлены информационные листовки и проведены лекции по профилактике ВИЧ. Всего в рамках программы планируется охватить около 6000 человек.
Важной частью проекта является не только диагностика, но и последующая поддержка тех, кто получит положительный результат. Заведующий отделом профилактики и медико-социальной работы Игорь Пискарев подчеркнул, что после тестирования люди смогут получить необходимые консультации и, при необходимости, направление в специализированный центр для подтверждения диагноза и начала лечения. Организация, выигравшая конкурс на проведение этих работ, будет также отвечать за информирование целевой аудитории о возможности пройти тестирование. Методы информирования могут включать активности как на улицах, так и в интернете.
*ЛГБТ-сообщество признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ
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