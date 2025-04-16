Молодые семьи смогут получить компенсацию за аренду жилья

Родителям будут компенсировать 50-75% расходов на аренду жилья
Молодые семьи в Калининградской области начнут получать компенсацию при аренде жилья. Соответствующее постановление подписал губернатор Калининградской области.
Рассчитывать на выплаты могут молодые родители до 35 лет без недвижимости. При наличии одного ребенка компенсация составит половину расходов по договору найма, но не более 10 тысяч рублей в месяц. При рождении второго и последующего ребенка — 75% расходов, но не более 15 тысяч рублей в месяц.
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