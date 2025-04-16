В ХМАО рухнули цены на комнаты в коммуналках

В Сургуте комнаты подешевели более чем на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Комнаты в коммуналках Сургута упали в цене на 11%
Комнаты в коммуналках Сургута упали в цене на 11% Фото:

В Сургуте комнаты в общежитиях и на подселение упали в цене более чем на 10%. Такие данные URA.RU озвучили аналитики компании «Этажи».

«В Сургуте подешевели комнаты: минус 11% за год или 12 тысяч рублей за квадратный метр. За январь–апрель средняя стоимость квадратного метра комнаты составила чуть более 106 тысяч рублей, годом ранее показатель достигал 118 тысяч», — говорится в исследовании.

Риелторы отмечают, что это отражает общую тенденцию на рынке вторичной недвижимости — спрос снижается, предложения больше — из-за этого продавцы чаще идут на уступки в цене. «Мы действительно наблюдаем тенденцию к снижению цен на вторичном рынке недвижимости. Основной фактор — повышение ключевой ставки Центробанка, а значит, и удорожание ипотечных кредитов по сравнению с прошлыми годами», — констатирует замдиректора сургутского филиала компании Рания Гнатив.

Тенденция касается не только комнат, но и всех типов квартир на вторичке. Сейчас на рынке недвижимости «главенствуют» новостройки. «Наблюдается повышенный интерес к новостройкам, где действуют льготные программы, в том числе для молодых семей. На фоне этого спрос на вторичное жилье снижается еще сильнее. Таким образом, тренд на снижение цен на вторичке сегодня вполне объективен и закономерен», — заключает собеседница.

Ране URA.RU сообщало, что в Сургуте по сравнению с прошлым годом средняя цена на квадратный метр в квартирах упала почти на 4%. В денежном выражении падение составило в среднем около 4,5 тысяч рублей. 

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В Сургуте комнаты в общежитиях и на подселение упали в цене более чем на 10%. Такие данные URA.RU озвучили аналитики компании «Этажи». «В Сургуте подешевели комнаты: минус 11% за год или 12 тысяч рублей за квадратный метр. За январь–апрель средняя стоимость квадратного метра комнаты составила чуть более 106 тысяч рублей, годом ранее показатель достигал 118 тысяч», — говорится в исследовании. Риелторы отмечают, что это отражает общую тенденцию на рынке вторичной недвижимости — спрос снижается, предложения больше — из-за этого продавцы чаще идут на уступки в цене. «Мы действительно наблюдаем тенденцию к снижению цен на вторичном рынке недвижимости. Основной фактор — повышение ключевой ставки Центробанка, а значит, и удорожание ипотечных кредитов по сравнению с прошлыми годами», — констатирует замдиректора сургутского филиала компании Рания Гнатив. Тенденция касается не только комнат, но и всех типов квартир на вторичке. Сейчас на рынке недвижимости «главенствуют» новостройки. «Наблюдается повышенный интерес к новостройкам, где действуют льготные программы, в том числе для молодых семей. На фоне этого спрос на вторичное жилье снижается еще сильнее. Таким образом, тренд на снижение цен на вторичке сегодня вполне объективен и закономерен», — заключает собеседница. Ране URA.RU сообщало, что в Сургуте по сравнению с прошлым годом средняя цена на квадратный метр в квартирах упала почти на 4%. В денежном выражении падение составило в среднем около 4,5 тысяч рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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