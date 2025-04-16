Стало известно, за что задержали экс-губернатора Курской области Смирнова

ТАСС: экс-губернатор Курской области Смирнов подозревается в мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смирнова задержали
Смирнова задержали Фото:

Правоохранительные органы подтвердили задержание бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. По информации представителей правопорядка, его подозревают в мошеннических схемах.

«Алексей Смирнов подозревается в мошенничестве», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Также сообщается о задержании бывшего первого заместителя Смирнова Алексея Дедова, который оказался вовлеченным в дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правоохранительные органы подтвердили задержание бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. По информации представителей правопорядка, его подозревают в мошеннических схемах. «Алексей Смирнов подозревается в мошенничестве», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Также сообщается о задержании бывшего первого заместителя Смирнова Алексея Дедова, который оказался вовлеченным в дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...