Стало известно, за что задержали экс-губернатора Курской области Смирнова

Смирнова задержали
Правоохранительные органы подтвердили задержание бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова. По информации представителей правопорядка, его подозревают в мошеннических схемах.
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«Алексей Смирнов подозревается в мошенничестве», — пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей. Также сообщается о задержании бывшего первого заместителя Смирнова Алексея Дедова, который оказался вовлеченным в дело.
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