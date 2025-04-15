В петербургском «Диво Острове» передвинется колесо обозрения

В Петербурге в «Диво Острове» пройдет усиление патриотической направленности аттракционов. Колесо обозрения передвинется, а американские горки переименуются. Об этом сообщается в акте историко–культурной экспертизы проекта.
«Существующий экстремальный скоростной аттракцион под названием „Великолукский мясокомбинат“ в связи с тем, что в его конструкции имеются элементы с акцентом на военную авиацию, рекомендуется переименовать в тематический аттракцион „Высший пилотаж“», — написано в документе, опубликованном на сайте комитета по охране памятников. Это изменение будет соответствовать общей концепции мемориального парка.
Колесо обозрения, являющееся одним из самых популярных семейных аттракционов, также претерпит изменения. Из-за большого скопления посетителей по выходным дням, решено перенести колесо на более просторную площадку внутри парка. Это не только улучшит логистику посещения, но и сохранит символическое значение колеса, которое ассоциируется с течением времени и достижением новых высот.
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