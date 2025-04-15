15 апреля 2025

В петербургском «Диво Острове» передвинется колесо обозрения

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение будет соответствовать общей концепции мемориального парка
Изменение будет соответствовать общей концепции мемориального парка Фото:

В Петербурге в «Диво Острове» пройдет усиление патриотической направленности аттракционов. Колесо обозрения передвинется, а американские горки переименуются. Об этом сообщается в акте историко–культурной экспертизы проекта.

«Существующий экстремальный скоростной аттракцион под названием „Великолукский мясокомбинат“ в связи с тем, что в его конструкции имеются элементы с акцентом на военную авиацию, рекомендуется переименовать в тематический аттракцион „Высший пилотаж“», — написано в документе, опубликованном на сайте комитета по охране памятников. Это изменение будет соответствовать общей концепции мемориального парка.

Колесо обозрения, являющееся одним из самых популярных семейных аттракционов, также претерпит изменения. Из-за большого скопления посетителей по выходным дням, решено перенести колесо на более просторную площадку внутри парка. Это не только улучшит логистику посещения, но и сохранит символическое значение колеса, которое ассоциируется с течением времени и достижением новых высот.

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В Петербурге в «Диво Острове» пройдет усиление патриотической направленности аттракционов. Колесо обозрения передвинется, а американские горки переименуются. Об этом сообщается в акте историко–культурной экспертизы проекта. «Существующий экстремальный скоростной аттракцион под названием „Великолукский мясокомбинат“ в связи с тем, что в его конструкции имеются элементы с акцентом на военную авиацию, рекомендуется переименовать в тематический аттракцион „Высший пилотаж“», — написано в документе, опубликованном на сайте комитета по охране памятников. Это изменение будет соответствовать общей концепции мемориального парка. Колесо обозрения, являющееся одним из самых популярных семейных аттракционов, также претерпит изменения. Из-за большого скопления посетителей по выходным дням, решено перенести колесо на более просторную площадку внутри парка. Это не только улучшит логистику посещения, но и сохранит символическое значение колеса, которое ассоциируется с течением времени и достижением новых высот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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