Умер звезда сериала «Дальнобойщики»

В возрасте 74 лет скончался российский актер Владимир Герасимов, известный благодаря роли в сериале «Дальнобойщики». Об этом сообщают telegram-каналы.
«На 75 году жизни не стало Владимира Герасимова. Светлая память прекрасному артисту», — пишет telegram-канал «Русский дубляж». Причина смерти не уточняется.
Герасимов начал свое творческое путешествие в мире кинематографа в 1970-х годах. Его актерская карьера охватывает участие в таких советских кинопроизведениях, как «Освобождение: Битва за Берлин» и «Аты-баты, шли солдаты...». Также Герасимов исполнил ряд эпизодических ролей в российских телесериалах.
Наибольшую известность Герасимов приобрел благодаря своей работе в области русского дубляжа. Он озвучил множество зарубежных актеров, включая Брюса Уиллиса в таких фильмах, как «Неудержимые» и «РЭД 2», а также Джона Траволту в картинах «Из Парижа с любовью» и «База „Клейтон“». Кроме того, Герасимов принял участие в озвучивании анимационного сериала «Гравити Фоллз», где его голосом говорит дядя Стэн.
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