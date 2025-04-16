Автодилеры ХМАО дали прогноз о возвращении на рынок иномарок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ждать возвращения в Россию корейских и японских авто скоро не приходится
Ждать возвращения в Россию корейских и японских авто скоро не приходится Фото:

В автосалонах Югры в ближайшее время не ждут новых машин Toyota, Kia и Hyundai. Однако дилеры надеются на возвращение иномарок в начале следующего года, рассказала URA.RU автоэксперт Элеонора Адливанкина.

«В ближайшее время возврата на российский рынок этих марок ждать не стоит. В лучшем случае это произойдет в первом квартале 2026 года», — рассказала в разговоре с агентством генеральный директор «Сибкар+» Элеонора Адливанкина.

Вместе с тем, по данным источников агентства среди других югорских автодилеров, некоторые бренды частично могут начать ввозить раньше. Связывают это с таможенными пошлинами, которые ввели США в отношении отдельных производителей. «Конвейер никто не собирается останавливать», — рассказал собеседник URA.RU, подчеркнув, что такое положение дел может говорить о сбыте излишка на российский рынок.

Ранее URA.RU рассказывало, что компания Kia обновила свой план продаж на 2025 год, включив в него российский рынок. Однако тогда автоэксперты также отмечали, что это не означает полноценное возвращение марки.

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В автосалонах Югры в ближайшее время не ждут новых машин Toyota, Kia и Hyundai. Однако дилеры надеются на возвращение иномарок в начале следующего года, рассказала URA.RU автоэксперт Элеонора Адливанкина. «В ближайшее время возврата на российский рынок этих марок ждать не стоит. В лучшем случае это произойдет в первом квартале 2026 года», — рассказала в разговоре с агентством генеральный директор «Сибкар+» Элеонора Адливанкина. Вместе с тем, по данным источников агентства среди других югорских автодилеров, некоторые бренды частично могут начать ввозить раньше. Связывают это с таможенными пошлинами, которые ввели США в отношении отдельных производителей. «Конвейер никто не собирается останавливать», — рассказал собеседник URA.RU, подчеркнув, что такое положение дел может говорить о сбыте излишка на российский рынок. Ранее URA.RU рассказывало, что компания Kia обновила свой план продаж на 2025 год, включив в него российский рынок. Однако тогда автоэксперты также отмечали, что это не означает полноценное возвращение марки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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