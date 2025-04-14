Kia включила российский рынок в план по продажам на 2025 год

Компания Kia обновила свой план продаж на 2025 год, включив в него российский рынок, как сообщает корейское агентство Yonhap. Автопроизводитель планирует продать в России 50 тысяч автомобилей до конца текущего года.
«Kia возрождает „российскую долю“ в среднесрочной и долгосрочной перспективе продаж», — пишет Yonhap. По словам представителей Kia, возвращение компании на российский рынок является значимым шагом в контексте усиления бизнес-стратегии и адаптации к изменяющимся мировым условиям.
В текущем году в плановые документы Kia снова внесена доля продаж в России, которая ранее не была учтена в среднесрочных и долгосрочных стратегических целях прошлого года. Предполагается, что возобновление активности на российском рынке принесет положительные результаты в контексте усиления диверсификации рынков на фоне увеличивающейся мировой нестабильности.
В рамках общего плана продаж Kia также установила цели по другим крупным рынкам: в Северной Америке компания намерена продать 1,11 млн автомобилей, в Европе — 774 тыс., в Южной Корее — 580 тыс., а в Индии — 400 тыс. Эти цифры подчеркивают масштабы и глобальную ориентацию стратегии продаж Kia.
Как отметил коммерческий директор сервиса «Авто.ру» Даниил Шкурыгин в беседе с «Известиями», объемы продаж автомобилей Kia в России, планируемые на уровне 50 тысяч единиц в год, не означают полноценное возвращение марки на российский рынок. По его словам, это количество составляет всего четверть от того объема, который компания достигала до 2022 года.
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