Kia включила российский рынок в план по продажам на 2025 год

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Kia хотят вернуться на российский рынок
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Компания Kia обновила свой план продаж на 2025 год, включив в него российский рынок, как сообщает корейское агентство Yonhap. Автопроизводитель планирует продать в России 50 тысяч автомобилей до конца текущего года.

«Kia возрождает „российскую долю“ в среднесрочной и долгосрочной перспективе продаж», — пишет Yonhap. По словам представителей Kia, возвращение компании на российский рынок является значимым шагом в контексте усиления бизнес-стратегии и адаптации к изменяющимся мировым условиям. 

В текущем году в плановые документы Kia снова внесена доля продаж в России, которая ранее не была учтена в среднесрочных и долгосрочных стратегических целях прошлого года. Предполагается, что возобновление активности на российском рынке принесет положительные результаты в контексте усиления диверсификации рынков на фоне увеличивающейся мировой нестабильности.

В рамках общего плана продаж Kia также установила цели по другим крупным рынкам: в Северной Америке компания намерена продать 1,11 млн автомобилей, в Европе — 774 тыс., в Южной Корее — 580 тыс., а в Индии — 400 тыс. Эти цифры подчеркивают масштабы и глобальную ориентацию стратегии продаж Kia.

Как отметил коммерческий директор сервиса «Авто.ру» Даниил Шкурыгин в беседе с «Известиями», объемы продаж автомобилей Kia в России, планируемые на уровне 50 тысяч единиц в год, не означают полноценное возвращение марки на российский рынок. По его словам, это количество составляет всего четверть от того объема, который компания достигала до 2022 года.

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Компания Kia обновила свой план продаж на 2025 год, включив в него российский рынок, как сообщает корейское агентство Yonhap. Автопроизводитель планирует продать в России 50 тысяч автомобилей до конца текущего года. «Kia возрождает „российскую долю“ в среднесрочной и долгосрочной перспективе продаж», — пишет Yonhap. По словам представителей Kia, возвращение компании на российский рынок является значимым шагом в контексте усиления бизнес-стратегии и адаптации к изменяющимся мировым условиям.  В текущем году в плановые документы Kia снова внесена доля продаж в России, которая ранее не была учтена в среднесрочных и долгосрочных стратегических целях прошлого года. Предполагается, что возобновление активности на российском рынке принесет положительные результаты в контексте усиления диверсификации рынков на фоне увеличивающейся мировой нестабильности. В рамках общего плана продаж Kia также установила цели по другим крупным рынкам: в Северной Америке компания намерена продать 1,11 млн автомобилей, в Европе — 774 тыс., в Южной Корее — 580 тыс., а в Индии — 400 тыс. Эти цифры подчеркивают масштабы и глобальную ориентацию стратегии продаж Kia. Как отметил коммерческий директор сервиса «Авто.ру» Даниил Шкурыгин в беседе с «Известиями», объемы продаж автомобилей Kia в России, планируемые на уровне 50 тысяч единиц в год, не означают полноценное возвращение марки на российский рынок. По его словам, это количество составляет всего четверть от того объема, который компания достигала до 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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