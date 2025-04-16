Президент России Владимир Путин выразил уверенность в растущем интересе к изучению космоса, включая полеты на Марс. Он отметил, что идея освоения космического пространства постепенно будет привлекать все больше сторонников, как в России, так и за ее пределами.
«Уверен, будет все больше и больше сторонников собирают. У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса: и Луны, и Марса... В советское время песня была такая очень популярная „На Марсе будут яблони цвести“. Ну не знаю, как насчет яблони, но в целом, конечно, то, к чему человечество безусловно будет стремиться», — сказал российский лидер на встрече в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
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