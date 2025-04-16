Путин сравнил Илона Маска с советским конструктором Королевым

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск — уникальный челвоек, которого можно сравнить с советским конструктором Сергеем Королевым. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана.
«Илон Маск, можно сказать, бредит Марсом. У нас такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как при в свое время были реализованы идеи уже Королева, наших первопроходцев. Казалось, что это невероятно», — считает Путин.
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