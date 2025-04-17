Военкор Лисицын: Россия нанесла по Изюму самый мощный удар с начала СВО

Российские вооруженные силы нанесли один из самых масштабных ударов по Изюму (Харьковская область) за время спецоперации. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын.
«По предварительным данным, в атаке было задействовано не менее 10 ударных БПЛА „Герань“. И примерно столько же баллистических ракет, вероятно, „Искандеров“», — заявляет Лисицын в своем telegram-канале.
Военкор отмечает, что «Искандеры» накрыли военные цели в городе. Точные масштабы разрушений и количество пораженных целей пока не уточняются, однако, по оценкам Лисицина, последствия удара могут быть весьма значительными.
Ранее войска РФ нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Для удара использовались две оперативно-тактических ракеты «Искандер-М». В ведомстве указали, что в результате поражения цели были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, пишет «Национальная служба новостей».
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