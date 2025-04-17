Умер легендарный российский режиссер научно-популярного кино

Режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев скончался на 88-м году жизни. О его смерти сообщило руководство Союза кинематографистов России.
«На 88-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста научно-популярного и документального кино Руслана Гасановича Шахмалиева», — говорится в официальном заявлении Союза кинематографистов России, опубликованном на сайте организации. Причина смерти и обстоятельства не уточняются.
Шахмалиев родился в 1937 году и окончил режиссерский факультет ВГИК в 1962 году. За свою профессиональную карьеру он снял несколько десятков научно-популярных и документальных фильмов, среди которых «Мост через Каспий», «Русская кухня» и «Песня бегущей воды».
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