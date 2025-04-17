Умер легендарный российский режиссер научно-популярного кино

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Режиссер «Моста через Каспий» скончался на 88-м году жизни
Режиссер «Моста через Каспий» скончался на 88-м году жизни Фото:

Режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев скончался на 88-м году жизни. О его смерти сообщило руководство Союза кинематографистов России.

«На 88-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста научно-популярного и документального кино Руслана Гасановича Шахмалиева», — говорится в официальном заявлении Союза кинематографистов России, опубликованном на сайте организации. Причина смерти и обстоятельства не уточняются.

Шахмалиев родился в 1937 году и окончил режиссерский факультет ВГИК в 1962 году. За свою профессиональную карьеру он снял несколько десятков научно-популярных и документальных фильмов, среди которых «Мост через Каспий», «Русская кухня» и «Песня бегущей воды».

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Режиссер и сценарист Руслан Шахмалиев скончался на 88-м году жизни. О его смерти сообщило руководство Союза кинематографистов России. «На 88-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера и сценариста научно-популярного и документального кино Руслана Гасановича Шахмалиева», — говорится в официальном заявлении Союза кинематографистов России, опубликованном на сайте организации. Причина смерти и обстоятельства не уточняются. Шахмалиев родился в 1937 году и окончил режиссерский факультет ВГИК в 1962 году. За свою профессиональную карьеру он снял несколько десятков научно-популярных и документальных фильмов, среди которых «Мост через Каспий», «Русская кухня» и «Песня бегущей воды».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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