В Кургане назревает скандал в похоронном бизнесе

В Кургане создали фирму-двойника уже действующей похоронной компании «Реквием». Появление новой компании может спровоцировать скандал на рынке ритуальных услуг. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса. Подобный скандал в индустрии возникал в 2010 году между двумя похоронными домами.
«В Кургане может вспыхнуть скандал в похоронном бизнесе. Предпринимательница создала фирму, которая полностью копирует название уже действующей компании „Реквием“. Владелец бизнеса планирует заставить двойника менять название и намерен пожаловаться антимонопольщикам», — рассказал источник.
По открытым данным, фирма-двойник была создана 17 апреля. Ее владельцем и директором числится Валентина Калинина. Уже действующий игрок на похоронном рынке «Реквием» под этим брендом был зарегистрирован еще в 2014 году. Согласно ч.3 ст. 1474 ГК РФ, разными организациями не допускается использование тождественных или сходных до степени смешения фирменных наименований при условии, что они ведут аналогичную деятельность.
В разговоре с корреспондентом URA.RU представитель компании сообщил, что будет жаловаться в УФАС, если новая фирма-двойник начнет вести деятельность. На момент публикации собственник недавно созданной компании комментарий по теме не предоставил.
Ранее в Кургане спор между похоронными компаниями возникал в 2010 году. Тогда «Курганский Похоронный Дом „Харон“ обвинил в недобросовестной конкуренции организацию „ОПС „Курганский похоронный дом“. К разборкам на рынке ритуальных услуг подключилось УФАС. В ходе разбирательств было установлено, что КПД „Харон“ похоронный бизнес начал вести еще в 2006 году. Конкурирующая компания с похожим названием была создана только в июне 2010 года.
Антимонопольщики отмечали, что на тот период КПД «Харон» уже имел определенную деловую репутацию и в связи с этим другая фирма взяла себе схожее название. УФАС также было установлено, что сотрудниками ОПС была придумана еще одна уловка по уводу клиентов от конкурентов. Они торговали с автомобиля ритуальными принадлежностями возле павильона «Харона», закрывая рекламную атрибутику и проход к последнему. Впоследствии надзорным ведомством было вынесено предписание о прекращении использования фирменного наименования «ОПС „Курганский похоронный дом“. Компания сменила название ООО „Зауральский похоронный дом“.
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