ВСУ снова нарушили эмбарго на атаки по энергетической инфраструктуре

ВСУ четыре раза за сутки атаковали объекты энергетики России
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ВСУ продолжают атаковать энергообъекты в регионах России
ВСУ продолжают атаковать энергообъекты в регионах России Фото:
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ВСУ продолжают в одностороннем порядке нарушать эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре. За минувшие сутки ударам подверглись объекты энергетики в четырех регионах России, сообщает Минобороны РФ.

«Зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства. Ударам ВСУ подверглись объекты Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областей.

В Белгородской области из-за отключения высоковольтной линии без света остался Ракитянский район. В Курской области произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская — Клюква №2». В Брянской области повреждена трансформаторная подстанция, электричество пропало в населенном пункте Троебортное Севского района. В Россошанском районе Воронежской области, в селе Подгорное, поврежден надземный газопровод на улице Садовой.

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ВСУ продолжают в одностороннем порядке нарушать эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре. За минувшие сутки ударам подверглись объекты энергетики в четырех регионах России, сообщает Минобороны РФ. «Зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства. Ударам ВСУ подверглись объекты Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областей. В Белгородской области из-за отключения высоковольтной линии без света остался Ракитянский район. В Курской области произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская — Клюква №2». В Брянской области повреждена трансформаторная подстанция, электричество пропало в населенном пункте Троебортное Севского района. В Россошанском районе Воронежской области, в селе Подгорное, поврежден надземный газопровод на улице Садовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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