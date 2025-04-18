ВСУ снова нарушили эмбарго на атаки по энергетической инфраструктуре

ВСУ продолжают в одностороннем порядке нарушать эмбарго на удары по энергетической инфраструктуре. За минувшие сутки ударам подверглись объекты энергетики в четырех регионах России, сообщает Минобороны РФ.
«Зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики», — говорится в сводке российского оборонного ведомства. Ударам ВСУ подверглись объекты Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областей.
В Белгородской области из-за отключения высоковольтной линии без света остался Ракитянский район. В Курской области произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ «Сеймская — Клюква №2». В Брянской области повреждена трансформаторная подстанция, электричество пропало в населенном пункте Троебортное Севского района. В Россошанском районе Воронежской области, в селе Подгорное, поврежден надземный газопровод на улице Садовой.
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