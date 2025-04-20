На Украине не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ не атаковали Украину в ночь на 20 апреля
ВС РФ не атаковали Украину в ночь на 20 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на Пасху, несмотря на обвинения украинского Владимира Зеленского в адрес России о якобы нарушенном ею перемирии, воздушных атак по территории Украины зафиксировано не было. Об этом сообщают местные СМИ.

«Telegram-канал Воздушных сил [Украины] примерно с 22 часов перестал сообщать о воздушных тревогах», — отмечается в сообщении telegram-канала «Политика страны». Кроме того, по информации украинских военных, в отличие от предыдущих ночей, не поступало сообщений о передвижениях беспилотников «Шахед», а также о пусках управляемых авиационных бомб (КАБов) или ракет. Российское министерство обороны также не публиковало информации о возможных атаках дронов на территории России.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии на всей линии фронта с 18:00 19 апреля по 00:00 МСК 21 апреля. Зеленский эту идею поддержал после многочасового молчания. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на Пасху, несмотря на обвинения украинского Владимира Зеленского в адрес России о якобы нарушенном ею перемирии, воздушных атак по территории Украины зафиксировано не было. Об этом сообщают местные СМИ. «Telegram-канал Воздушных сил [Украины] примерно с 22 часов перестал сообщать о воздушных тревогах», — отмечается в сообщении telegram-канала «Политика страны». Кроме того, по информации украинских военных, в отличие от предыдущих ночей, не поступало сообщений о передвижениях беспилотников «Шахед», а также о пусках управляемых авиационных бомб (КАБов) или ракет. Российское министерство обороны также не публиковало информации о возможных атаках дронов на территории России. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии на всей линии фронта с 18:00 19 апреля по 00:00 МСК 21 апреля. Зеленский эту идею поддержал после многочасового молчания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...