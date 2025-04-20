На Украине не зафиксировали ни одной атаки в пасхальную ночь

В ночь на Пасху, несмотря на обвинения украинского Владимира Зеленского в адрес России о якобы нарушенном ею перемирии, воздушных атак по территории Украины зафиксировано не было. Об этом сообщают местные СМИ.
«Telegram-канал Воздушных сил [Украины] примерно с 22 часов перестал сообщать о воздушных тревогах», — отмечается в сообщении telegram-канала «Политика страны». Кроме того, по информации украинских военных, в отличие от предыдущих ночей, не поступало сообщений о передвижениях беспилотников «Шахед», а также о пусках управляемых авиационных бомб (КАБов) или ракет. Российское министерство обороны также не публиковало информации о возможных атаках дронов на территории России.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии на всей линии фронта с 18:00 19 апреля по 00:00 МСК 21 апреля. Зеленский эту идею поддержал после многочасового молчания.
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