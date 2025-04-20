Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, журналист Тигран Кеосаян проявляет признаки сознания и реагирует на происходящее. Об этом она рассказала в эфире программы «Судьба человека»
«Тигран отвечает. Он моргает, рот открывает, шевелится, руки протягивает», — отметила Маргарита Симоньян в эфире программы, трансляция которой велась на телеканале «Россия 1». В ходе беседы она также добавила, что у них есть возможность общаться: когда она целует ему ноги, он сгибает пальцы на ногах.
Ранее стало известно, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Симоньян рассказывала, что он давно страдает от больного сердца.
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