Муж Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому

Муж главреда телеканала RT Маргариты Симоньян и актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила сама журналистка в своем telegram-канале.
«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — заявила Симоньян.
По ее словам, она до последнего не хотела раскрывать произошедшую в семье трагедию, но о ситуации уже узнали журналисты, после чего она вынуждена была рассказать о состоянии Кеосаяна. Симоньян попросила сочувствующих молиться за здоровье ее мужа.
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