08 января 2025

Муж Симоньян пережил клиническую смерть и впал в кому

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Симоньян до последнего не хотела рассказывать о трагедии в семье
Симоньян до последнего не хотела рассказывать о трагедии в семье Фото:

Муж главреда телеканала RT Маргариты Симоньян и актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила сама журналистка в своем telegram-канале.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — заявила Симоньян.

По ее словам, она до последнего не хотела раскрывать произошедшую в семье трагедию, но о ситуации уже узнали журналисты, после чего она вынуждена была рассказать о состоянии Кеосаяна. Симоньян попросила сочувствующих молиться за здоровье ее мужа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Муж главреда телеканала RT Маргариты Симоньян и актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. Об этом сообщила сама журналистка в своем telegram-канале. «Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — заявила Симоньян. По ее словам, она до последнего не хотела раскрывать произошедшую в семье трагедию, но о ситуации уже узнали журналисты, после чего она вынуждена была рассказать о состоянии Кеосаяна. Симоньян попросила сочувствующих молиться за здоровье ее мужа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...