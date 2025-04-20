На помойке нашли коробку с фронтовыми письмами россиян

В Нижнем Новгороде на помойке нашли коробку с письмами для российских военных
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижнем Новгороде на помойке нашли письма учащихся на фронт
В Нижнем Новгороде на помойке нашли письма учащихся на фронт Фото:
новость из сюжета
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В Нижнем Новгороде на одной из городских помоек обнаружена коробка с фронтовыми письмами, которые были написаны студентами местного строительного техникума для российских военнослужащих. Об этом сообщили журналисты.

«В нижегородском техникуме прокомментировали появление на помойке писем учащихся на фронт», — пишет «Подъем». По словам директора учебного заведения Галины Шибаевой, она не помнит, кому передали коробку с письмами.

По факту случившегося сейчас проводится проверка региональным министерством образования. Как отметили журналисты новостной программы «Кстати», письма предназначались для отправки на фронт в качестве новогодних поздравлений бойцам.

«Мы это все помним (кому передавали письма — прим. URA.RU), и всю информацию мы дадим в понедельник министру образования и науки. Мы все помним, у нас есть доказательства. В ближайшее время вся информация будет», — сообщила Шибаева. Она отказалась пояснить, по какой схеме письма должны были дойти до фронта, отметив: «Не скажу. Потому что не скажу».

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В Нижнем Новгороде на одной из городских помоек обнаружена коробка с фронтовыми письмами, которые были написаны студентами местного строительного техникума для российских военнослужащих. Об этом сообщили журналисты. «В нижегородском техникуме прокомментировали появление на помойке писем учащихся на фронт», — пишет «Подъем». По словам директора учебного заведения Галины Шибаевой, она не помнит, кому передали коробку с письмами. По факту случившегося сейчас проводится проверка региональным министерством образования. Как отметили журналисты новостной программы «Кстати», письма предназначались для отправки на фронт в качестве новогодних поздравлений бойцам. «Мы это все помним (кому передавали письма — прим. URA.RU), и всю информацию мы дадим в понедельник министру образования и науки. Мы все помним, у нас есть доказательства. В ближайшее время вся информация будет», — сообщила Шибаева. Она отказалась пояснить, по какой схеме письма должны были дойти до фронта, отметив: «Не скажу. Потому что не скажу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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