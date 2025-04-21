В России за год осудили почти две тысячи человек, занимающихся незаконной рыбалкой

В 2024 году российские суды вынесли приговоры почти двум тысячам человек за незаконную рыбалку, причем 44 осужденных были направлены в колонии, а сумма назначенных штрафов превысила 24 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ.
«Российские суды в 2024 году вынесли приговоры почти двум тысячам любителей незаконной рыбалки: 44 человека отправились в колонии, остальные выплатили 24 миллиона штрафов...» — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на данные статистики.
Всего по статье 256 УК РФ в прошлом году осуждены 1953 человека, среди которых не было ни одной женщины. Согласно данным судов, 44 человека были направлены в исправительные колонии, 617 получили условные сроки наказания, а 356 были приговорены к выплате штрафов.
Отмечается, что статья 256 УК РФ предусматривает ответственность за незаконную добычу водных биоресурсов, в том числе в период нереста, в заповедных зонах или с применением взрывчатых веществ, химикатов либо электротока, что может привести к массовой гибели рыб. По данным судебной статистики, всего за экологические преступления в России за прошлый год были осуждены 4733 человека, из которых 251 отправлен в колонию, две тысячи получили условные сроки, а общая сумма штрафов по этим делам составила более 127 миллионов рублей.
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