Россиян переведут на электронные платежки за ЖКУ: в чем их преимущества и останется ли бумажный вариант

В России могут полностью перейти на электронные платежки за услуги ЖКХ
21 октября 2025 в 16:24
Электронные платежки вводятся, как альтернативный вариант бумажным квитанциям

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Минстрой России подготовил законопроект, предусматривающий перевод платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в электронный формат. Об этом сообщила газета «Известия».

В Жилищный кодекс планируется внести поправки, направленные на создание единой цифровой платформы для сферы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Согласно проекту, электронные квитанции будут доступны как в системе ГИС ЖКХ, так и на портале Госуслуг.

В Минстрое выразили уверенность, что внедрение новой методики позволит повысить уровень безопасности при получении гражданами платежных документов. В министерстве также добавили, что бумажные квитанции сохранятся в качестве альтернативного варианта. Подробнее об электронных платежках, в чем их преимущество и можно ли их оформить уже сейчас — в материале URA.RU.

Россиян готовят к переходу на электронные платежки

В РФ планируется внедрение повсеместной цифровой оплаты коммунальных услуг посредством платформ ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Соответствующий законопроект, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс, был разработан Минстроем. Об этом пишут «Известия».

«Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе», — говорится во фрагменте пояснительной записки к законопроекту. Текст опубликован в материале «Известий».

В пояснительной записке к документу также отмечается, что данный проект подготовлен в соответствии с распоряжениями президента Владимира Путина и поручениями вице-премьера Марата Хуснуллина. Кроме того, его разработка направлена на создание единой цифровой платформы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на основе государственной информационной системы ЖКХ.

Что представляет из себя новая платежка

Электронная квитанция обладает теми же реквизитами и юридической силой, что и ее бумажный аналог. В отличие от традиционного варианта, цифровой документ предоставляет больший комфорт для пользователей. Об этом рассказал генеральный директор ЖКХ-Центра «Единое окно» Ратмир Магомедов.

«Электронная квитанция полностью идентична печатной. По сравнению с бумажной она, действительно, более удобна. Сейчас большинство жителей не могут оплатить квитанцию до тех пор, пока она не появится в почтовом ящике. Электронную квитанцию в Личном кабинете и на электронную почту вы получите сразу после закрытия расчетного периода», — сказал Магомедов.

Помимо этого, отмечает эксперт, наличие бумажной квитанции в почтовом ящике не обеспечивает защиту персональных данных. Документ может быть извлечен посторонним лицом, которое получит доступ к информации о жильцах и количестве проживающих. В то же время электронная квитанция доступна исключительно получателю.

Исчезнут ли бумажные квитанции оплаты ЖКУ

В Минстрое подчеркнули, что внедрение централизованной системы оповещения способствует повышению безопасности при получении платежных документов. В то же время граждане по-прежнему смогут самостоятельно выбирать предпочтительный способ оплаты коммунальных услуг — внедрение электронного формата не исключает использование других доступных методов расчетов. Таким образом, бумажный вариант получения квитанций сохранят для удобства россиян.

В чем преимущества и недостатки нового формата

По мнению депутатов Госдумы, новая инициатива снижает риски мошенничества и случаев краж квартир

Фото: Илья Московец © URA.RU

Эта инициатива помогает снизить риск мошенничества и кражи квартир. Это особенно важно, когда хозяева долго отсутствуют, а неоплаченные счета продолжают приходить и накапливаться. Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Во-первых, экономятся средства на работе с бумагой, ее печати, доставке. Во-вторых, повышается безопасность населения, которое будет защищено от мошенников и от случаев краж в квартирах, когда человек там не проживает, но платежки копятся и по ним можно сделать вывод об отсутствии хозяина», — сказала депутат.

Однако Разворотнева отметила, что с новым проектом могут возникнуть трудности. В частности, у пенсионеров, которые не умеют в полной мере пользоваться интернетом и мобильными приложениями. По ее словам, для повышения осведомленности населения в Москве сейчас внедряют систему «Электронный дом». Сотрудники коммунальных компаний совершают поквартирный обход, где рассказывают гражданам о том, как пользоваться нововведением.

Регионы России должны самостоятельно принимать решение о переходе на электронные платежки за ЖКУ, исходя из уровня цифровизации и особенностей населения. Об этом сообщила директор Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере Татьяна Гоцуленко.

«С одной стороны, вроде как логично отправить платежку по электронке. Но сможет ли ее получить и прочитать потребитель? Есть ли у него аккаунт на „Госуслугах“? Поэтому, как мне кажется, нельзя лишать людей традиционного бумажного способа оплаты», — отметила Гоцуленко.

Большинство россиян до сих пор не готовы массово переходить на электронные платежные документы за коммунальные услуги. Так считает председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков. По его словам, население России слабо использует цифровые сервисы для оплаты ЖКХ, такие как ГИС ЖКХ и портал «Госуслуги».

На какой стадии находится законопроект

В Минстрое сообщили, что законопроект сейчас проходит стадию общественного обсуждения. Итоговая версия документа будет подготовлена после завершения всех предусмотренных регламентом процедур.

Как уже сейчас можно получить электронную квитанцию

В случае, если дом находится на обслуживании единого расчетного центра (ЕРЦ), для получения квитанций по электронной почте необходимо обратиться в профильное отделение данной организации. Для оформления услуги потребуется подать заявление с указанием e-mail, на который впоследствии будут направляться квитанции.

К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий право собственности на жилое помещение, а также оригинал и копию паспорта заявителя. В случае, если копии представленных документов не заверены нотариально, заявитель обязан предоставить их оригиналы для ознакомления.

Кроме того, получать электронные квитанции можно на сайте управляющей компании. Для этого необходимо уточнить такую возможность у организации, которая занимается обслуживанием конкретного дома.

