В Тюмени мужчина на иномарке Ford ездил по встречной полосе на ул. Ямской, а затем врезался в дерево, после чего его машина сгорела. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Там уточнили, что за несколько секунд до аварии тюменец проехал мимо наряда ДПС. Остановить нарушителя силовики не успели, потому что практически сразу произошло ДТП.
«Мужчина проехал по встречной полосе на ул. Ямской мимо наряда ДПС. Когда сотрудники к нему подъехали, водитель уже успел врезаться в дерево. Вылезти ему помогли очевидцы», — пояснили там агентству.
Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в одну из городских больниц. Информация о том, находился ли водитель во время аварии в состоянии опьянения, появится позже.
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