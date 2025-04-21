Папа Римский Франциск умер

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Папа Франциск умер в возрасте 88 лет
Папа Франциск умер в возрасте 88 лет Фото:

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в 7:35 по местному времени. Об этом заявил кардинал и камерленго Святой Римской церкви Фаррелл.

«Папа Франциск скончался сегодня утром в 7:35», — написали на католическом новостном портале Catholic News Service в соцсети X. Они сослались на кардинала Фаррелла. Папе Франциску было 88 лет.

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Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в 7:35 по местному времени. Об этом заявил кардинал и камерленго Святой Римской церкви Фаррелл. «Папа Франциск скончался сегодня утром в 7:35», — написали на католическом новостном портале Catholic News Service в соцсети X. Они сослались на кардинала Фаррелла. Папе Франциску было 88 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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