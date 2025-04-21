Папа Римский Франциск умер

Папа Франциск умер в возрасте 88 лет
Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в 7:35 по местному времени. Об этом заявил кардинал и камерленго Святой Римской церкви Фаррелл.
«Папа Франциск скончался сегодня утром в 7:35», — написали на католическом новостном портале Catholic News Service в соцсети X. Они сослались на кардинала Фаррелла. Папе Франциску было 88 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.