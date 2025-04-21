Мотострелки «Севера» продолжили бой у села Горналь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские военные приступили к зачистке у села Горналь (архивное фото)
Российские военные приступили к зачистке у села Горналь (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в состав группировки войск «Север», участвуют в боевых действиях в окрестностях села Горналь, расположенного в Курской области. Об этом рассказал начальник разведки полка с позывным «Лавина».

«На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос», — рассказал военный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что это позволит другим группам продолжать штурмовые действия в поселке Горналь. «Лавина» сообщил, что в населенном пункте идет разведка боем. Российские военные подавляют огневые точки солдат ВСУ. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в состав группировки войск «Север», участвуют в боевых действиях в окрестностях села Горналь, расположенного в Курской области. Об этом рассказал начальник разведки полка с позывным «Лавина». «На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос», — рассказал военный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что это позволит другим группам продолжать штурмовые действия в поселке Горналь. «Лавина» сообщил, что в населенном пункте идет разведка боем. Российские военные подавляют огневые точки солдат ВСУ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...