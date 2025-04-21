Мотострелки «Севера» продолжили бой у села Горналь

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в состав группировки войск «Север», участвуют в боевых действиях в окрестностях села Горналь, расположенного в Курской области. Об этом рассказал начальник разведки полка с позывным «Лавина».
«На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населенного пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос», — рассказал военный в беседе с РИА Новости. Он отметил, что это позволит другим группам продолжать штурмовые действия в поселке Горналь. «Лавина» сообщил, что в населенном пункте идет разведка боем. Российские военные подавляют огневые точки солдат ВСУ.
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