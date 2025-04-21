21 апреля 2025

Суд Кургана решил вопрос об аресте руководителя КГУ Сажиной по делу о мигрантах

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Сажина оставлена под стражей
Светлана Сажина оставлена под стражей Фото:
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Обыски и выборы ректора в КГУ

Курганский городской суд продлил содержание в СИЗО и.о. руководителя Лесниковского филиала местного госуниверситета Светланы Сажиной. Это произошло по ходатайству следователей, которые считают ее причастной к нелегальной миграции в составе группы лиц. При этом сама обвиняемая просила отправить ее под домашний арест. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда.

«Я не собираюсь скрываться, люблю свою малую родину, в которой живу. Работаю в одном из лучших вузов. Люблю работу, своих студентов. У нас прекрасные преподаватели. Я всячески содействую следствию, чтобы это дело быстрее закончилось. Многое, что предъявлено мне непонятно, и считаю, что неправомерно», — озвучила Сажина на суде по избранию меры пресечения.

Она уточнила, что никакие улики уничтожать не намерена. В ее доме был проведен обыск, документы не были найдены. Загранпаспорт просрочен, поэтому покинуть страну Сажина не сможет. Также она уточнила, что у нее есть несовершеннолетний сын, который нуждается в поддержке и заботе. Обвиняемая попросила суд отправить ее под домашний арест. 

Адвокаты обвиняемой говорят, что Сажина дает подробные показания и всегда идет на контакт со следствием. Только в ИВС ее допросы длились восемь часов. Сторона защиты настаивает на необходимости отпустить мать к ребенку. Муж Сажиной работает на оборонку, график загруженный. Сыну не достает внимания родителей.

«Суд постановил: продлить срок содержание под стражей Сажиной Светлане Владимировне на один месяц 25 суток. То есть по 17 июня 2025 года», — зачитал решение судья Александр Кузьмин.

Сажина была арестована 26 февраля. Ей вменяют превышение полномочий и организацию незаконной миграции организованной группой. Несмотря на наличие малолетнего ребенка, она была отправлена под арест. Суд апелляционной инстанции отклонил ее жалобу на смягчение меры пресечения.

Сажину арестовали после обысков в КГУ. Силовые структуры считают, что в университете принимали на обучение иностранных граждан, которые вместо учебы работали на сельхозпредприятиях. В СИЗО находятся также два гражданина Таджикистана, которых считают причастными к нарушениям закона.

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Курганский городской суд продлил содержание в СИЗО и.о. руководителя Лесниковского филиала местного госуниверситета Светланы Сажиной. Это произошло по ходатайству следователей, которые считают ее причастной к нелегальной миграции в составе группы лиц. При этом сама обвиняемая просила отправить ее под домашний арест. Об этом рассказал корреспондент URA.RU из зала суда. «Я не собираюсь скрываться, люблю свою малую родину, в которой живу. Работаю в одном из лучших вузов. Люблю работу, своих студентов. У нас прекрасные преподаватели. Я всячески содействую следствию, чтобы это дело быстрее закончилось. Многое, что предъявлено мне непонятно, и считаю, что неправомерно», — озвучила Сажина на суде по избранию меры пресечения. Она уточнила, что никакие улики уничтожать не намерена. В ее доме был проведен обыск, документы не были найдены. Загранпаспорт просрочен, поэтому покинуть страну Сажина не сможет. Также она уточнила, что у нее есть несовершеннолетний сын, который нуждается в поддержке и заботе. Обвиняемая попросила суд отправить ее под домашний арест.  Адвокаты обвиняемой говорят, что Сажина дает подробные показания и всегда идет на контакт со следствием. Только в ИВС ее допросы длились восемь часов. Сторона защиты настаивает на необходимости отпустить мать к ребенку. Муж Сажиной работает на оборонку, график загруженный. Сыну не достает внимания родителей. «Суд постановил: продлить срок содержание под стражей Сажиной Светлане Владимировне на один месяц 25 суток. То есть по 17 июня 2025 года», — зачитал решение судья Александр Кузьмин. Сажина была арестована 26 февраля. Ей вменяют превышение полномочий и организацию незаконной миграции организованной группой. Несмотря на наличие малолетнего ребенка, она была отправлена под арест. Суд апелляционной инстанции отклонил ее жалобу на смягчение меры пресечения. Сажину арестовали после обысков в КГУ. Силовые структуры считают, что в университете принимали на обучение иностранных граждан, которые вместо учебы работали на сельхозпредприятиях. В СИЗО находятся также два гражданина Таджикистана, которых считают причастными к нарушениям закона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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