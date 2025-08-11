Трамп вынужден торопиться с переговорами с Путиным

Президент США Дональд Трамп вынужден торопиться со встречей с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку сама Америка оказалась в неприятной для нее ситуации. В интервью URA.RU руководитель Центра региональных аспектов военной политики США сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк рассказал, что Штаты проигрывают гонку ядерных вооружений и России, и Китаю, поэтому Трампу важно скорее покончить с «войной Байдена» на Украине. А европейцы, уверен эксперт, долго не смогут спонсировать Киев.
- Российско-американский саммит — тема последних даже не недель, а нескольких лет. Почему он все-таки стал возможен? Что стало триггером для этой встречи?
- Здесь есть несколько факторов. Во-первых, успехи российской армии на поле боя.
Во-вторых, это крайне неблагоприятная ситуация для США, которая складывается с точки зрения стратегического ядерного баланса в мире.
Соединенные Штаты проигрывают гонку ядерных вооружений не только России, но уже и Китаю. В ближайшее время Америке придется сдерживать не одну, а уже две ядерные сверхдержавы – Российскую Федерацию и КНР.
Наконец, все «меры», которые Трамп принимал для изменения экономической ситуации в мире в пользу США, дают неоднозначный результат. Если эти меры по укреплению американской экономики будут сопровождаться еще и всякого рода политическими санкциями (то есть экономическими санкциями, продиктованными чисто политическими соображениями), это может иметь достаточно негативные последствия для самих Соединенных Штатов. В силу этих трех моментов у нынешней администрации Белого дома созрела мысль о необходимости прямого диалога с Россией.
- А какова роль Европы? Глава евродипломатии Кая Каллас экстренно собирает глав МИД стран ЕС. Они рвались стать участниками переговоров по Украине, но Трамп будет говорить с Путиным один на один. Как можно охарактеризовать ситуацию, в которой оказались европейские лидеры?
- Европа не смогла стать каким-то важным влиятельным центром силы в современном мире. И это обстоятельство, разумеется, будут учитывать все — и американцы, и русские, и китайцы, и индийцы, и все остальные страны.
Эта ситуация действительно создает очень серьезные проблемы для европейской дипломатии, которая почему-то продолжает настаивать на каких-то глобальных интересах Европы, не имея при этом никаких – ни политических, ни материальных – ресурсов для поддержки своего глобального статуса.
- Американский вице-президент Джей ди Вэнс на днях в интервью FoxNews заявил, что США отказались от финансирования военных поставок Украине — это все возлагается на плечи европейцев. Не вызывает ли и это, и отстранение от переговоров с Россией паники в «райском саду»?
- Да, позиция нынешней американской администрации и состоит в том, что Америка больше не будет бесплатно поставлять свои вооружения Киеву. Эти вооружения будут поставляться, только за деньги европейцев. Америка будет продавать свое оружие, но не дарить его. Конечно, это создает очень серьезные проблемы для объединенной Европы, у которой имеются очень серьезные, мягко говоря, проблемы — и финансовые, и технологические с точки зрения развития собственного военного производства.
- Они вообще способны будут потянуть продолжение конфликта на Украине, снабжение ВСУ? Насколько их хватит?
- Судя по настроениям в европейских коридорах власти, надолго их не хватит. Выдержать длинную военную кампанию они не в состоянии просто потому, что все ведущие бывшие великие европейские державы в лице Великобритании, Франции и Германии сталкиваются с необходимостью переоснащения собственных вооруженных сил, с нехваткой для этого и технологических, и финансовых ресурсов.
Если еще и отдавать деньги на Украину, тут просто концы с концами не сойдутся.
- Из той информации, которая появляется в открытых источниках, из заявлений Трампа, Вэнса, Уиткоффа, у вас сложилось понимание, с каким планом Трамп летит на Аляску? Не сведет ли он в конечном счете все к «плану Макрона-Стармера»?
- «План Макрона-Стармера» исходил из необходимости нанесения стратегического поражения России. Трамп более реалистично воспринимает окружающую действительность. Он понимает, что затея с нанесением стратегического поражения России закончилась полным провалом. Именно поэтому он не устает повторять, что война на Украине — это война Байдена, а не его. Поэтому он хотел бы ее прекратить, но вдоль линии боевого соприкосновения, при взаимных территориальных уступках воюющих сторон.
Грубо говоря, Россия отдаст Украине территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей. Украина — западные районы Донбасса, которые все еще заняты ВСУ. Но главное для него — прекратить огонь, прекратить дальнейшие военные действия.
- Мы все время слышим о «глубинном государстве», которое и решает все в США. Трамп принял решение о встрече с Путиным, вообще ведет переговоры с учетом этих незримых кукловодов? Или он действует плюс-минус вопреки им? Что происходит внутри?
- Само «глубинное государство», судя по всему, неоднородно, неоднозначно. Там тоже имеются разные настроения. Есть настроения в пользу того, что конфликт на Украине явно затянулся, и он отвлекает ресурсы союзников от главного врага США — Китая. В «глубинном государстве» есть настроения, что затянувшимся украинским конфликтом пора заканчивать, несмотря на то, что некоторым европейцам это очень не нравится.
- США стремятся остановить конфликт по текущей линии соприкосновения. Россия категорически против этого. Какие еще у нас есть крайне противоположные позиции, которые не позволят остановить конфликт, скажем, до конца этого года? Или такая вероятность существует?
- Сохраняется очень серьезная неясность относительно Херсонской и Запорожской областей. Есть вопросы по гарантиям безопасности России, вопросы демилитаризации и денацификации Украины.
Вместе с тем высокая степень общего понимания есть относительно членства Украины в НАТО: это явно был бы провокационный шаг, который только обострил бы обстановку и в Европе, и в мире. Скорее всего, стороны будут достаточно близки в своих позициях, понимая, что этого следует избегать.
Много вопросов к предложению о прекращении огня. В фантазиях некоторых политических деятелей это все выглядит очень просто: нужно взять и подписать какую-то бумажку, и огонь тут же прекратится. На самом деле здесь требуется тщательная отработка всех нюансов: разграничение сторон, обеспечение нейтральной полосы, наличие международных наблюдателей и многое другое.
Все это будут обсуждать Россия и Америка, будут обсуждать лидеры, и их ждет очень непростая работа в ближайшие месяцы. Конечно, было бы идеально урегулировать все спорные вопросы до конца года и добиться соглаш