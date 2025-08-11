Суд закрыл дело московского бизнесмена, строившего скандальную школу Кургана

В Кургане закончили еще одно уголовное дело о строительстве школы
В Кургане суд закрыл дело бывшего руководителя московской фирмы «Авиапромстрой» Дениса Явшева. Мужчине за причинение ущерба при строительстве самой большой школы Кургана назначена мера в виде судебного штрафа. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Курганский городской суд постановил ходатайство следователя о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Явшева в связи с назначением меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа удовлетворить», — сообщили редакции в ответ на запрос. Постановление в законную силу не вступило.

Явшев обвинялся в причинении имущественного вреда при строительстве школы №52 в Кургане. Уголовное дело было возбуждено в 2023 году. Следователи несколько раз пытались закрыть дело с применением судебного штрафа экс-главе фирмы из Москвы. Удалось это сделать лишь с четвертого раза. «Суд назначил меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 230 000 рублей», — рассказали в пресс-службе курганского горсуда.

В настоящее время Явшев является фигурантом уголовного дела о мошенничестве, которое ему было предъявлено в другом регионе России. Мужчина находился в СИЗО и давал показания по ВКС в судах по делам о нарушениях при строительстве самой большой школы.

