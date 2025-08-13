Администрация Кургана спустя почти года выдала магнитогорской компании «Сильвер-авто Групп» разрешение на строительство китайского автоцентра на проспекте Конституции. При этом с прошлой осени застройщиком уже велись работы по возведению здания. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из строительной сферы.
«Застройщику китайского автоцентра в Кургане выдали разрешение возведение объекта. Хотя его начали строить уже 11 месяцев назад. То есть все это время работы велись без разрешения», — сообщил источник. Информация подтверждается в соответствующем реестре мэрии.
Строительное разрешение представляет собой официальный документ, удостоверяющий, что проектная документация отвечает действующим нормативам и допускает осуществление строительства объекта капитального строительства на конкретном земельном участке. Выдача разрешения осуществляется органом местного самоуправления при условии отсутствия нарушений со стороны застройщика. В Кургане данную функцию выполняет департамент архитектуры, строительства и земельных отношений.
Корреспондент URA.RU направлял запрос по теме на электронную почту иногородней компании. Также комментарий запрашивался в пресс-службе администрации города. На момент публикации ответы так и не поступили. Информация дополнился после получения комментарий.
Компания «Сильвер-авто Групп» начала строительство двухэтажного автоцентра в сентябре 2024 года. Территорию иногородние инвесторы выкупили за 7,5 миллиона рублей годовой аренды. Объект возводится на бывшей территории автодрома, которая ранее принадлежала Курганскому государственному колледжу. По словам директора КГК Татьяны Скок, территория была передана городу из-за отсутствия потребности в ее использовании. До начала стройки участок пустовал в течение трех лет. Также сообщалось, что фирма разрушила одну из дорог в Кетовском округе своими фурами с перегрузами. Застройщик признал разрушения и заключил с мэрией округа соглашение. Устранить дефекты на дороге компания должна до 1 сентября.
