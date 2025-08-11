После ареста на «Курганмашзаводе» возбуждено новое дело о взяточничестве

Следственный отдел по городу Курган возбудил уголовное дело в отношении представителя нескольких свердловских компаний-поставщиков металлопродукции и сырья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК России. Дело связано с подозрением в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч.5 ст.291 УК РФ) недавно арестованному сотруднику «Курганмашзавода», рассказали приближенные к силовым органам источники.
По данным следствия, в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый передал начальнику отдела одного из заводов региона более 1 млн рублей. Средства, как считают следователи, предназначались за предоставление преференций при заключении договоров на поставку продукции свердловских компаний, включая сделки по завышенным ценам. «Подозреваемый незаконно передал денежные средства начальнику отдела одного из заводов региона за предоставление преференций при заключении договоров поставки продукции по завышенной цене», — уточнили в СКР.
Сотрудники Следственного комитета совместно с УФСБ России в начале августа провели обыски по месту жительства и работы фигуранта дела. В ходе оперативных мероприятий были изъяты документы, имеющие значение для расследования. В этот же день подозреваемого доставили в следственный отдел, где он дал признательные показания и заявил о готовности сотрудничать со следствием. На данный момент ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Ранее, как сообщало URA.RU, ФСБ задержала бывшего начальника отдела «Курганмашзавода» по подозрению в коррупции при оборонных поставках: по версии следствия, он отдавал указания закупать металл у одного поставщика из Екатеринбурга по завышенным ценам, что привело к ущербу предприятию более 29 млн рублей в 2023–2025 годах. По этому факту возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.