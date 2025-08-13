Кому категорически нельзя есть рыжики — мнение диетолога

Рыжики считают деликатесом из-за большого количества витаминов. Однако эти грибы могут быть опасны для здоровья при наличии ряда заболеваний. Также есть возрастные ограничения при употреблении рыжиков. В беседе с корреспондентом URA.RU диетолог-нутрициолог Лариса Никитина рассказала, кому опасно есть рыжики, и как правильно их употреблять.
Чем опасны рыжики и кому нельзя есть
По словам диетолога Ларисы Никитиной, рыжики запрещено употреблять в пищу людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это тяжелая пища, которая плохо переваривается, поэтому вызывает тяжесть в желудке и может усугубить течение болезней.
"Употребление рыжиков не рекомендуется беременным женщинам и детям дошкольного возраста, поскольку содержащиеся в них хитиновые оболочки плохо перерабатываются организмом. Кроме того, грибы способны вызывать аллергические реакций. Поэтому лицам с повышенной склонностью к аллергиям следует быть особенно внимательными при включении этих грибов в рацион", — рассказал специалист.
Маринованные рыжики содержат избыточное количество поваренной соли, что может негативно сказаться на состоянии здоровья. В связи с этим эксперт не рекомендует включать данные грибы в рацион людям с заболеваниями почек или артериальной гипертонией.
Кроме того, рыжики, как любые другие грибы, могут накапливать тяжелые металлы и токсины. Поэтому собирать грибы, растущие рядом с промышленными предприятиями и дорогами, запрещено.
Чем полезны рыжики
Рыжики представляют собой ценный источник витаминов, минералов и биологически активных компонентов, сообщила диетолог. По ее словам, благодаря низкой калорийности и высокой пищевой ценности эти грибы широко используются в кулинарии.
В их составе содержатся значительные количества витамина А, а также такие микро- и макроэлементы, как железо, калий, фосфор, кальций и магний. Как и другие съедобные грибы, рыжики отличаются низкой энергетической ценностью — всего 23 килокалории на 100 граммов продукта. На ту же массу приходится 1,7 грамма белка, 3,2 грамма жиров, 2,9 грамма углеводов и 4 грамма пищевых волокон.
«У рыжиков нет ядовитых аналогов. Это хороший признак для начинающих грибников. То есть их нельзя перепутать и отравиться. Рыжики можно перепутать с волнушкой, но она тоже съедобная», — рассказал диетолог.
Как правильно употреблять рыжики
Никитина рассказала, что рыжики обладают характерным островато-сладким грибным вкусом с ароматом хвойного леса. Именно поэтому при готовке рыжиков эксперт не рекомендует использовать специи. Для усиления вкуса можно добавить к рыжикам соль и зелень.
Эти грибы можно жарить, консервировать, замораживать, солить и мариновать. Однако эксперт советует обязательно изучить грибы на наличие червей. По ее словам, это одни из немногих грибов, которые обожают червяки.
Диетолог отметила, что рыжики можно есть не отваривая, как шампиньоны. Кроме того, их не замачивают и мало моют. «Это те грибы, которые не надо замачивать. Их иногда просто протирают тряпочкой, но я за то, чтобы их все-таки мыть губкой», — отметила специалист.
Как засаливать рыжики
Засаливать рыжики специалист рекомендует исключительно холодным способом. Уточняется, что эти грибы не нужно отваривать и вымачивать перед приготовлением. При его приготовлении не добавляют специи, чтобы рыжики не утратили свой неповторимый аромат, отметил Лариса Никитина.
Рецепт: рыжики нужно положить в один слой на тарелку шляпками ко дну и посыпать солью. Далее грибы придавливают второй тарелкой и через 10 минут блюдо будет готово.
Как жарить рыжики
Диетолог отметила, что рыжики хорошо сохраняют форму, если их обмакивать в муке. Причем самые вкусные грибы — молодые рыжики, у которых сильно закручена шляпка
Рецепт: рыжики нужно вымыть в холодной воде, вскипятить, посолить. Далее грибы валяют в соли и муке, кладут на раскаленное масло и жарят несколько минут.
Как выглядят рыжики
Грибы рыжики относятся к семейству млечников. Их особенность в том, что они выделяют млечный сок красновато-оранжевого оттенка. Такой сок нужен грибу для защиты от поедания от животных. Однако это не спасает рыжиков от червяков. Поэтому найти полностью здоровый, не тронутый червями рыжик удается крайне редко.
Самый распространенный вид рыжиков — сосновый. Его шляпка достигает 18 см, ножка — 3–7 см. Цвет шляпки варьирует от желтого до темно-оранжевого. Ножка бывает покрыта пушком. Обычно рыжики растут в хвойных лесах под соснами, елями, пихтами в разных областях России, в том числе — в Карелии, Архангельской и Вологодской областях, на Урале и в Крыму.
