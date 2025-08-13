Курганцы заметили, что остановка упала
В Кургане 13 августа упала остановка на улице Дзержинского. Об этом сообщается в соцсетях.
Остановка упала в Кургане
«Остановка лежит на Дзержинского», — пишет группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Остановка упала на задний бок вместе с урной.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Кургана. Ответ ожидается, новость будет дополнена.
Ранее в мэрии Кургана пообещали заменить остановку в Рябково. Ее сдуло сильным ветром.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!