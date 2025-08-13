В Кургане на улице Дзержинского упала остановка. Фото

Курганцы заметили, что остановка упала
Курганцы заметили, что остановка упала

В Кургане 13 августа упала остановка на улице Дзержинского. Об этом сообщается в соцсетях.

Остановка упала в Кургане
Остановка упала в Кургане
Фото:

«Остановка лежит на Дзержинского», — пишет группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Остановка упала на задний бок вместе с урной.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в мэрию Кургана. Ответ ожидается, новость будет дополнена.

Ранее в мэрии Кургана пообещали заменить остановку в Рябково. Ее сдуло сильным ветром.

