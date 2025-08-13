Легендарные роли, четыре брака и стрельба в реальной жизни: Владимиру Вдовиченкову — 54

Культовому актеру Владимиру Вдовиченкову 13 августа 2025 исполняется 54 года
Владимир Вдовиченков сыграл одну из главных ролей в фильме режиссера Дмитрия Ефимовича «Батя»
Владимир Вдовиченков сыграл одну из главных ролей в фильме режиссера Дмитрия Ефимовича «Батя»

В среду, 13 августа 2025 года, легендарному российскому актеру Владимиру Вдовиченкову исполняется 54 года. Звезда культовых проектов «Бригада» и «Бумер» прошел путь от матроса Северного флота до заслуженного артиста России, снявшись в более чем 80 фильмах и сериалах. Несмотря на брутальный образ, закрепившийся за ним после ролей криминальных авторитетов, актер сумел доказать свою разносторонность, а его личная жизнь не менее драматична, чем судьбы его персонажей. Подробнее в материале URA.RU.

От бокса до флота: годы становления Вдовиченкова

Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в небольшом городе Гусеве Калининградской области в обычной советской семье. Его отец работал старшим механиком на заводе светотехнической арматуры, а мать — инженером в цехе того же предприятия. С детства будущий актер увлекался боксом, что впоследствии пригодилось ему для ролей брутальных персонажей.

После школы Вдовиченков, как и многие юноши из провинции, не сразу нашел свое призвание. В 1989 году он окончил Кронштадтскую мореходную школу и четыре года отслужил на Северном и Балтийском флотах. Эти годы закалили характер будущей звезды, научили дисциплине и выдержке.

Вернувшись на гражданку, Вдовиченков перепробовал множество профессий: работал официантом, администратором в ресторане, перегонял автомобили из Польши. Решение стать актером пришло к нему спонтанно и довольно поздно. В 1997 году, когда Владимиру было уже 26 лет, он поступил во ВГИК на курс Георгия Тараторкина, который окончил в 2001 году.

Криминальный прорыв Вдовчинкова: от «Бригады» до «Бумера»

Владимир Вдовиченков в фильме «Бумер»
Владимир Вдовиченков в фильме «Бумер»
Фото:

Настоящий прорыв в карьере Вдовиченкова произошел еще на четвертом курсе, когда режиссер Алексей Сидоров утвердил его на роль боксера Валерия Филатова (Фила) в культовом сериале «Бригада». Интересно, что актер попал на пробы совершенно случайно – его заметила ассистентка режиссера, когда он пришел на кастинг совсем другого проекта с лицом, разукрашенным после недавней драки.

Чтобы актеры, игравшие друзей детства, лучше сработались, Сидоров поселил Вдовиченкова, Безрукова, Дюжева и Майкова в одной квартире на время подготовки к съемкам. Эксперимент режиссера имел обратный эффект – между Вдовиченковым и Безруковым возникло напряжение, которое сохранялось на протяжении всего съемочного процесса. По слухам, Владимир изначально претендовал на главную роль Саши Белого, которая в итоге досталась Безрукову.

После оглушительного успеха «Бригады» режиссер Петр Буслов пригласил Вдовиченкова на роль криминального авторитета Кости Кота в фильм «Бумер». Эта работа принесла актеру премию «Кумир» и окончательно закрепила за ним амплуа брутального героя с непростым прошлым. Спустя три года вышло продолжение – «Бумер. Фильм второй», где Вдовиченков вернулся к роли, принесшей ему всероссийскую известность.

Театр и признание Вдовиченкова

Еще будучи студентом, Вдовиченков снимался в кино, музыкальных клипах и в рекламных роликах
Еще будучи студентом, Вдовиченков снимался в кино, музыкальных клипах и в рекламных роликах
Фото:

Параллельно с успешной кинокарьерой Вдовиченков развивался и как театральный актер. После окончания ВГИКа он был принят в труппу Театра имени Моссовета, а с 2002 года служит в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. На счету Владимира такие постановки как «Царская охота», «Дядя Ваня», «Ветер шумит в тополях» и «Евгений Онегин».

Театральные работы Вдовиченкова были отмечены престижными наградами. В 2002 году он был номинирован на премию «Чайка» в категории «Роковой мужчина» за роль в спектакле «Царская охота». В 2013 году актер стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль гусара в отставке в спектакле «Евгений Онегин».

Государство также отметило заслуги Вдовиченкова в области искусства. В 2012 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2021 году актер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Уход от амплуа: как Вдовиченков доказал свою универсальность

Актер Владимир Вдовиченков на открытии VIII московского фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди» на территории ВДНХ
Актер Владимир Вдовиченков на открытии VIII московского фестиваля ландшафтного искусства «Сады и люди» на территории ВДНХ
Фото:

Несмотря на успех в криминальных драмах, Владимир Вдовиченков всегда стремился доказать, что его актерский диапазон гораздо шире. За свою карьеру он сыграл десятки разноплановых ролей: от Остапа в «Тарасе Бульбе» до президента России в «Август. Восьмого».

Одной из наиболее заметных работ стала роль в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), где Вдовиченков сыграл московского адвоката, друга главного героя. Эта работа могла и не состояться – актер уже собирался улетать на съемки зарубежного проекта «Черное море», когда ему позвонил Звягинцев с предложением роли. Выбор был сделан в пользу отечественного кино, и не зря – фильм получил множество наград, включая «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

В 2017 году Вдовиченков снялся в исторической драме «Салют-7» в роли космонавта Владимира Федорова, а в 2021 году сыграл отца главного героя в комедии «Батя». В 2025 году на экраны вышло продолжение «Батя 2. Дед», где актер вернулся к полюбившемуся зрителям образу сурового, но справедливого отца.

Скандалы и происшествия с участием Владимира Вдовиченкова

Владимир Вдовиченков на церемония вручения кинопремии «Золотой орел-2025»
Владимир Вдовиченков на церемония вручения кинопремии «Золотой орел-2025»
Фото:

Владимир Вдовиченков не раз попадал в заголовки газет из-за скандальных ситуаций. В 2010 году он стал участником дорожного конфликта, который закончился стрельбой. После столкновения на дороге водитель другой машины несколько раз выстрелил в актера из травматического пистолета. Вдовиченков был госпитализирован, но обошлось без серьезных повреждений.

В 2016 году произошел инцидент в аэропорту Внуково, где актер обвинил сотрудника таможни в домогательствах, заявив, что тот трогал его руками за ягодицы, не представившись и не предъявив документы. Таможенник в ответ написал на Вдовиченкова заявление за оскорбление личности.

Четыре брака и двое детей: личная жизнь Владимира Вдовиченкова

Актриса Елена Лядова со своим мужем, актером Владимиром Вдовиченковым, на премьере фильма «Воздух»
Актриса Елена Лядова со своим мужем, актером Владимиром Вдовиченковым, на премьере фильма «Воздух»
Фото:

Личная жизнь Владимира Вдовиченкова не менее насыщенна, чем его кинокарьера. Актер был официально женат четыре раза. Первой супругой стала Виктория Наталуха, с которой он учился в параллельных классах. Этот ранний брак быстро распался.

Второй женой актера стала Анна Конева, которая после развода сохранила фамилию Вдовиченкова. В 1993 году она родила Владимиру сына Леонида. После расставания родителей мальчик жил с матерью в Санкт-Петербурге, и отношения с отцом наладились лишь годы спустя. Теперь Вдовиченков поддерживает теплые отношения с сыном, помог ему с образованием и жильем. В декабре 2023 года Леонид сделал Владимира дедушкой, у него родился сын Михаил.

Третья жена — Наталья Давыдова, руководитель московского торгово-коммерческого центра «Юпитер». Их брак продлился около четырех лет. По слухам, пара рассталась из-за того, что Наталья считала, будто муж «зазвездился».

С 2004 по 2014 год Вдовиченков жил в гражданском браке с актрисой Ольгой Филипповой, которая в 2005 году родила ему дочь Веронику. Их союз считался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, но после десяти лет отношений пара распалась. Сама Филиппова позже признавалась, что они «захлебнулись в стабильности».

Во время съемок «Левиафана» у Вдовиченкова начался роман с партнершей по фильму Еленой Лядовой. По сюжету их герои состояли в любовной связи, и эти отношения перенеслись в реальную жизнь. В 2015 году пара тайно расписалась, не устраивая пышных торжеств. Для Вдовиченкова этот брак стал четвертым официальным, для Лядовой — первым. С тех пор супруги крайне редко делятся подробностями своей личной жизни, предпочитая наслаждаться счастьем вдали от посторонних глаз.

Фильмография Владимира Вдовиченкова

За свою актерскую карьеру Владимир Вдовиченков снялся в десятках фильмов и сериалов, многие из которых стали заметным явлением в российском кинематографе. Вот некоторые из его наиболее значимых работ:

  • Президент и его внучка (1999) — охранник президента
  • Граница. Таежный роман (2000) — патрульный
  • Бригада (2002) — Валерий Филатов (Фил)
  • Бумер (2003) — Константин Огородников (Костя Кот)
  • Каменская 3 (2003) — Олег Жестеров
  • Звездочет (2004) — Сергей Чумаков
  • Время собирать камни (2005) — капитан Демин
  • Бумер. Фильм второй (2006) — Константин Огородников
  • Параграф 78 (2007) — Скиф
  • Тарас Бульба (2009) — Остап Бульба
  • Август. Восьмого (2012) — президент России
  • Левиафан (2014) — Дмитрий Селезнев
  • Родина (2015) — Дмитрий Брагин
  • Салют-7 (2017) — Владимир Федоров
  • Дорогой папа (2019) — Вадим Крылов
  • Батя (2021) — Владимир, отец Макса
  • Чемпион мира (2021) — Павел Градов
  • Батя 2. Дед (2025) — Владимир

В 2008 году Вдовиченков также озвучил пса Вольта в русском дубляже одноименного мультфильма студии Disney.

