Легендарные роли, четыре брака и стрельба в реальной жизни: Владимиру Вдовиченкову — 54

В среду, 13 августа 2025 года, легендарному российскому актеру Владимиру Вдовиченкову исполняется 54 года. Звезда культовых проектов «Бригада» и «Бумер» прошел путь от матроса Северного флота до заслуженного артиста России, снявшись в более чем 80 фильмах и сериалах. Несмотря на брутальный образ, закрепившийся за ним после ролей криминальных авторитетов, актер сумел доказать свою разносторонность, а его личная жизнь не менее драматична, чем судьбы его персонажей. Подробнее в материале URA.RU.
От бокса до флота: годы становления Вдовиченкова
Владимир Вдовиченков родился 13 августа 1971 года в небольшом городе Гусеве Калининградской области в обычной советской семье. Его отец работал старшим механиком на заводе светотехнической арматуры, а мать — инженером в цехе того же предприятия. С детства будущий актер увлекался боксом, что впоследствии пригодилось ему для ролей брутальных персонажей.
После школы Вдовиченков, как и многие юноши из провинции, не сразу нашел свое призвание. В 1989 году он окончил Кронштадтскую мореходную школу и четыре года отслужил на Северном и Балтийском флотах. Эти годы закалили характер будущей звезды, научили дисциплине и выдержке.
Вернувшись на гражданку, Вдовиченков перепробовал множество профессий: работал официантом, администратором в ресторане, перегонял автомобили из Польши. Решение стать актером пришло к нему спонтанно и довольно поздно. В 1997 году, когда Владимиру было уже 26 лет, он поступил во ВГИК на курс Георгия Тараторкина, который окончил в 2001 году.
Криминальный прорыв Вдовчинкова: от «Бригады» до «Бумера»
Настоящий прорыв в карьере Вдовиченкова произошел еще на четвертом курсе, когда режиссер Алексей Сидоров утвердил его на роль боксера Валерия Филатова (Фила) в культовом сериале «Бригада». Интересно, что актер попал на пробы совершенно случайно – его заметила ассистентка режиссера, когда он пришел на кастинг совсем другого проекта с лицом, разукрашенным после недавней драки.
Чтобы актеры, игравшие друзей детства, лучше сработались, Сидоров поселил Вдовиченкова, Безрукова, Дюжева и Майкова в одной квартире на время подготовки к съемкам. Эксперимент режиссера имел обратный эффект – между Вдовиченковым и Безруковым возникло напряжение, которое сохранялось на протяжении всего съемочного процесса. По слухам, Владимир изначально претендовал на главную роль Саши Белого, которая в итоге досталась Безрукову.
После оглушительного успеха «Бригады» режиссер Петр Буслов пригласил Вдовиченкова на роль криминального авторитета Кости Кота в фильм «Бумер». Эта работа принесла актеру премию «Кумир» и окончательно закрепила за ним амплуа брутального героя с непростым прошлым. Спустя три года вышло продолжение – «Бумер. Фильм второй», где Вдовиченков вернулся к роли, принесшей ему всероссийскую известность.
Театр и признание Вдовиченкова
Параллельно с успешной кинокарьерой Вдовиченков развивался и как театральный актер. После окончания ВГИКа он был принят в труппу Театра имени Моссовета, а с 2002 года служит в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова. На счету Владимира такие постановки как «Царская охота», «Дядя Ваня», «Ветер шумит в тополях» и «Евгений Онегин».
Театральные работы Вдовиченкова были отмечены престижными наградами. В 2002 году он был номинирован на премию «Чайка» в категории «Роковой мужчина» за роль в спектакле «Царская охота». В 2013 году актер стал лауреатом премии «Звезда Театрала» в номинации «Лучший актер второго плана» за роль гусара в отставке в спектакле «Евгений Онегин».
Государство также отметило заслуги Вдовиченкова в области искусства. В 2012 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России, а в 2021 году актер был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Уход от амплуа: как Вдовиченков доказал свою универсальность
Несмотря на успех в криминальных драмах, Владимир Вдовиченков всегда стремился доказать, что его актерский диапазон гораздо шире. За свою карьеру он сыграл десятки разноплановых ролей: от Остапа в «Тарасе Бульбе» до президента России в «Август. Восьмого».
Одной из наиболее заметных работ стала роль в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014), где Вдовиченков сыграл московского адвоката, друга главного героя. Эта работа могла и не состояться – актер уже собирался улетать на съемки зарубежного проекта «Черное море», когда ему позвонил Звягинцев с предложением роли. Выбор был сделан в пользу отечественного кино, и не зря – фильм получил множество наград, включая «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
В 2017 году Вдовиченков снялся в исторической драме «Салют-7» в роли космонавта Владимира Федорова, а в 2021 году сыграл отца главного героя в комедии «Батя». В 2025 году на экраны вышло продолжение «Батя 2. Дед», где актер вернулся к полюбившемуся зрителям образу сурового, но справедливого отца.
Скандалы и происшествия с участием Владимира Вдовиченкова
Владимир Вдовиченков не раз попадал в заголовки газет из-за скандальных ситуаций. В 2010 году он стал участником дорожного конфликта, который закончился стрельбой. После столкновения на дороге водитель другой машины несколько раз выстрелил в актера из травматического пистолета. Вдовиченков был госпитализирован, но обошлось без серьезных повреждений.
В 2016 году произошел инцидент в аэропорту Внуково, где актер обвинил сотрудника таможни в домогательствах, заявив, что тот трогал его руками за ягодицы, не представившись и не предъявив документы. Таможенник в ответ написал на Вдовиченкова заявление за оскорбление личности.
Четыре брака и двое детей: личная жизнь Владимира Вдовиченкова
Личная жизнь Владимира Вдовиченкова не менее насыщенна, чем его кинокарьера. Актер был официально женат четыре раза. Первой супругой стала Виктория Наталуха, с которой он учился в параллельных классах. Этот ранний брак быстро распался.
Второй женой актера стала Анна Конева, которая после развода сохранила фамилию Вдовиченкова. В 1993 году она родила Владимиру сына Леонида. После расставания родителей мальчик жил с матерью в Санкт-Петербурге, и отношения с отцом наладились лишь годы спустя. Теперь Вдовиченков поддерживает теплые отношения с сыном, помог ему с образованием и жильем. В декабре 2023 года Леонид сделал Владимира дедушкой, у него родился сын Михаил.
Третья жена — Наталья Давыдова, руководитель московского торгово-коммерческого центра «Юпитер». Их брак продлился около четырех лет. По слухам, пара рассталась из-за того, что Наталья считала, будто муж «зазвездился».
С 2004 по 2014 год Вдовиченков жил в гражданском браке с актрисой Ольгой Филипповой, которая в 2005 году родила ему дочь Веронику. Их союз считался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, но после десяти лет отношений пара распалась. Сама Филиппова позже признавалась, что они «захлебнулись в стабильности».
Во время съемок «Левиафана» у Вдовиченкова начался роман с партнершей по фильму Еленой Лядовой. По сюжету их герои состояли в любовной связи, и эти отношения перенеслись в реальную жизнь. В 2015 году пара тайно расписалась, не устраивая пышных торжеств. Для Вдовиченкова этот брак стал четвертым официальным, для Лядовой — первым. С тех пор супруги крайне редко делятся подробностями своей личной жизни, предпочитая наслаждаться счастьем вдали от посторонних глаз.
Фильмография Владимира Вдовиченкова
За свою актерскую карьеру Владимир Вдовиченков снялся в десятках фильмов и сериалов, многие из которых стали заметным явлением в российском кинематографе. Вот некоторые из его наиболее значимых работ:
- Президент и его внучка (1999) — охранник президента
- Граница. Таежный роман (2000) — патрульный
- Бригада (2002) — Валерий Филатов (Фил)
- Бумер (2003) — Константин Огородников (Костя Кот)
- Каменская 3 (2003) — Олег Жестеров
- Звездочет (2004) — Сергей Чумаков
- Время собирать камни (2005) — капитан Демин
- Бумер. Фильм второй (2006) — Константин Огородников
- Параграф 78 (2007) — Скиф
- Тарас Бульба (2009) — Остап Бульба
- Август. Восьмого (2012) — президент России
- Левиафан (2014) — Дмитрий Селезнев
- Родина (2015) — Дмитрий Брагин
- Салют-7 (2017) — Владимир Федоров
- Дорогой папа (2019) — Вадим Крылов
- Батя (2021) — Владимир, отец Макса
- Чемпион мира (2021) — Павел Градов
- Батя 2. Дед (2025) — Владимир
В 2008 году Вдовиченков также озвучил пса Вольта в русском дубляже одноименного мультфильма студии Disney.
