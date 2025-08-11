В Кургане резко подняли цену земли под застройку рядом с вотчиной тюменцев и челябинцев. Карта

Мэрия Кургана в два раза увеличила стоимость земли под КРТ в Заозерном районе
Власти продают землю под КРТ в 16 микрорайоне Заозерного
Власти продают землю под КРТ в 16 микрорайоне Заозерного
Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане в два раза подорожала стоимость земли под комплексное развитие территории (КРТ) в 16 микрорайоне Заозерного. При этом площадь участка уменьшилась вдвое. Об этом сообщается в аукционной документации. В этом и соседнем 18 микрорайоне свои масштабные стройки ведут девелоперы из Тюмени и Челябинска.

«Незастроенная территория в 16 микрорайоне Заозерного площадью 12 гектаров. Начальная цена: 118 754 000 рублей», — говорится в документации. Ранее участок оценивали в 53,3 миллиона рублей и он был на 23,5 гектара.

В Кургане продают землю под КРТ за 119 млн рублей
В Кургане продают землю под КРТ за 119 млн рублей
Фото:

Согласно договору, подрядчику необходимо будет реализовать проект комплексной застройки в течение семи лет. На территории разрешено заниматься возведением малоэтажных, среднеэтажных и высотных жилых домов.

В 18 микрорайоне крупный жилой комплекс из 99 жилых домов переменной этажности возводит тюменский девелопер ГК «География». В 16 микрорайоне — малоэтажные дома строит девелопер «Трест-Магнитострой». Также рядом в 15 микрорайоне участок под КРТ площадью 10 гектаров выкупил местный застройщик СЗ «Мостовик» за 109 миллионов рублей. На незастроенной территории планируется возведение высоток в течение семи лет.

