В Кургане в два раза подорожала стоимость земли под комплексное развитие территории (КРТ) в 16 микрорайоне Заозерного. При этом площадь участка уменьшилась вдвое. Об этом сообщается в аукционной документации. В этом и соседнем 18 микрорайоне свои масштабные стройки ведут девелоперы из Тюмени и Челябинска.
«Незастроенная территория в 16 микрорайоне Заозерного площадью 12 гектаров. Начальная цена: 118 754 000 рублей», — говорится в документации. Ранее участок оценивали в 53,3 миллиона рублей и он был на 23,5 гектара.
Согласно договору, подрядчику необходимо будет реализовать проект комплексной застройки в течение семи лет. На территории разрешено заниматься возведением малоэтажных, среднеэтажных и высотных жилых домов.
В 18 микрорайоне крупный жилой комплекс из 99 жилых домов переменной этажности возводит тюменский девелопер ГК «География». В 16 микрорайоне — малоэтажные дома строит девелопер «Трест-Магнитострой». Также рядом в 15 микрорайоне участок под КРТ площадью 10 гектаров выкупил местный застройщик СЗ «Мостовик» за 109 миллионов рублей. На незастроенной территории планируется возведение высоток в течение семи лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.