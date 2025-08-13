Шадринец заплатит Минобороны сотни тысяч за то, что бросил учебу по контракту

Уроженец города Шадринска (Курганская область) вернет Минобороны более 876 тысяч рублей за незавершенное обучение по контракту в Екатеринбурге. Молодой человек недоучился несколько месяцев в военном центре УрФУ и получил иск о возмещении расходов, потраченных на его обучение. Суд иск удовлетворил. Об этом URA.RU сообщили источники из числа местных жителей.
«Шадринец в 2017 году заключил контракт на обучение с Минобороны и был зачислен в военный учебный центр при УрФУ. Осенью 2022 года он был отчислен из-за нежелания учиться. После этого получил иск на возмещение расходов на учебу и военную подготовку», — рассказали источники. Суд удовлетворил требования военного прокурора, мужчина заплатит приличную сумму.
Информация подтвердилась данными судебных материалов. Житель Шадринска учился по контракту с Минобороны в Екатеринбурге. Во время обучения он получал стипендию, осле прохождения обучения должен был заключить контракт на военную службу. Осенью 2022 года, не доучившись четыре месяца, мужчина бросил обучение. Из военного центра он был отчислен.
Согласно договору, шадринец должен был выплатить потраченные на него бюджетные средства в случае отчисления. Добровольно деньги не вернул, поэтому был подан иск в суд, который был удовлетворен. Всего мужчине придется вернуть в бюджет 876 081 руб. 84 коп., включая средства на обучение, выплаченную стипендию и издержки на военную форму.
