Россия может обогнать мир в технологиях беспилотных автомобилей

Россия может стать лидером в области технологий беспилотных автомобилей, и создать свои системы, независимые от западных аналогов. Для этого необходимо развивать направления гонок беспилотных автомобилей и киберспорта. Запуск такого чемпионата нельзя откладывать в долгий ящик, отметил депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия», вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин в интервью URA.RU.
Идея гонок беспилотных автомобилей звучит одновременно странно и необычно, ведь в них нет фактора соревнования спортсменов. Так зачем такие гонки нужны?
Автоспорт — это большой двигатель всего автомобильного прогресса и технологий. Именно в автогонках впервые появились многие вещи, без которых сейчас мы не можем представить современный автомобиль. От зеркала заднего вида и ремней безопасности до независимой подвески. В мире современных технологий дорожный автомобиль — это уже не просто средство передвижения, а настоящий гаджет. Гонки беспилотных автомобилей — это инструмент, который позволит связать сферы автоспорта и IT-технологий, в частности, искусственного интеллекта, в эпоху которого мы уже живем.
Ни для кого не секрет, что будущее городской мобильности за беспилотными транспортными средствами. И развитие таких систем в автоспорте позволит существенно ускорить их создание и успешное внедрение.
Какие именно системы можно отработать в гонках? Почему этот путь эффективнее обычных испытаний на дорогах или на полигонах?
Автогонки — это всегда решение сложнейших задач. Если говорить более конкретно — речь идет о тестировании безопасности беспилотных автомобилей. Это не только поведение ИИ в экстремальных ситуациях, но и, например, отработка сложных дорожных ситуаций при отсутствии GPS. Еще одно направление — развитие судейства на базе искусственного интеллекта. Оно поможет совершенствовать технологии мониторинга дорожной обстановки в режиме реального времени.
Где-то в мире есть примеры подобных гонок или хотя бы создания таких болидов?
Данная технология пока что имеет не так много аналогов в мире. Подобные машины испытывались в партнерстве с Чемпионатом мира Формулы Е под названием «Роборейс» — и среди разработчиков той техники, рекордсменов Гиннеса по скорости беспилотного автомобиля, много российских инженеров и программистов. Проект A2RL из ОАЭ уже проводил гонки человека против ИИ на гоночном болиде СуперФормулы (самая скоростная техника, не считая Формулу 1 — прим. ред.). И, кстати, соревновался против искусственного интеллекта российский пилот Даниил Квят. Существует и американский проект на базе формульного болида IndyNXT.
У нас все нужно делать с нуля или работа в данном направлении уже ведется?
В России данную работу уже ведут ребята в рамках нескольких разных инициатив. Это и «Робокросс» — полевые испытания студенческих беспилотных систем при поддержке ГАЗа, беспилотный класс Формулы Студент.
Развитие этой темы в России имеет важное значение. Для нового витка развития технологий искусственного интеллекта важно двигаться в направлении создания гоночного класса соревнований беспилотных автомобилей. Первым шагом должно стать создание прототипа на базе одной из существующих гоночных машин. Российский автоспорт достаточно развит и готов для данного шага. У нас есть все условия, чтобы создавать будущее уже сегодня, и стать мировым лидером в данном направлении.
Сейчас в России активно развивается киберспорт. Гонки беспилотных автомобилей и цифровой спорт — между ними есть какая-то связь?
Тема ИИ в гонках тесно переплетена с миром цифрового спорта. В России уже несколько лет разрабатывается собственное программное обеспечение для проведения гонок в виртуальном мире, вплоть до создания отечественных гоночных симуляторов. Отмечу, что именно киберспорт как никакой другой используется профессиональными спортсменами для подготовки к соревнованиям. На симуляторе ты делаешь все те же манипуляции, что и в настоящей гоночной машине. Как действующий автогонщик могу подтвердить, что это на сто процентов работает.
Известны и случаи начала серьезной гоночной карьеры именно через цифровые гонки. Наша гоночная команда Motor Sharks с недавнего времени представлена не только в реальном мире, но и в виртуальном мире. Цифровой спорт открывает новые возможности и расширяет границы — и это не просто громкие слова. Киберспорт — это не игрушки. Он уже становится площадкой для роста — личностного, профессионального и командного.
Недавно вы стали вице-президентом Российской автомобильной федерации. Какие задачи вы планируете решать в первую очередь на новом посту?
Моя задача как вице-президента РАФ заключается в способствовании формирования благоприятных условий развития автоспорта в России, в частности упрощению таможенного регулирования гоночных автомобилей и выстраиванию эффективного диалога между государством, федерациями и спортивным сообществом.
В России есть несколько гоночных классов, в которых проводятся соревнования на международной гоночной технике. Это такие же гоночные машины, как и во всем мире. В том числе речь идет о классах GT4, Формула 4, TCR. Они ввозятся из других стран, но на таможне считается, что это автомобиль. С оформлением могут возникать сложности. Но по сути — это «спортивный инвентарь». Эти машины не могут передвигаться по дорогам общественного пользования. Необходимо четко разграничить гоночные автомобили и другие транспортные средства, что поможет в дальнейшем в упрощении правового регулирования. И, с учетом центральной темы нашего обсуждения — цифровые технологии и ИИ в автоспорте также в фокусе моей деятельности в РАФ.
