В крупнейшем вузе Кургана проходят обыски

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В КГУ проходят обыски
В КГУ проходят обыски Фото:

В Курганский государственный университет с обысками зашли представители силовых ведомств. Об этом URA.RU сообщают сразу несколько источников близких к правоохранительным органам.

«Оперативники зашли в кабинет, где ведется приемная кампания. Все документы досконально проверили, часть забрали. Все сотрудники вуза на нервах», — говорит источник. Другие инсайдеры информацию подтвердили. Уточнили, что проверка стартовала накануне. Но 18 февраля она еще продолжается. Отрабатываются направления, связанные с экономическим преступлениями.

Инсайдеры утверждают, что работают сотрудники УМВД и областного СУ СК. Запросы в силовые ведомства были направлены. Информация будет дополнена после получения ответов. Запрос также направлен в пресс-службу КГУ. В приемной вуза URA.RU ответили, что ректора Надежды Дубив нет на месте. 

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В Курганский государственный университет с обысками зашли представители силовых ведомств. Об этом URA.RU сообщают сразу несколько источников близких к правоохранительным органам. «Оперативники зашли в кабинет, где ведется приемная кампания. Все документы досконально проверили, часть забрали. Все сотрудники вуза на нервах», — говорит источник. Другие инсайдеры информацию подтвердили. Уточнили, что проверка стартовала накануне. Но 18 февраля она еще продолжается. Отрабатываются направления, связанные с экономическим преступлениями. Инсайдеры утверждают, что работают сотрудники УМВД и областного СУ СК. Запросы в силовые ведомства были направлены. Информация будет дополнена после получения ответов. Запрос также направлен в пресс-службу КГУ. В приемной вуза URA.RU ответили, что ректора Надежды Дубив нет на месте. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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