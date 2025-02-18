В крупнейшем вузе Кургана проходят обыски

В Курганский государственный университет с обысками зашли представители силовых ведомств. Об этом URA.RU сообщают сразу несколько источников близких к правоохранительным органам.
«Оперативники зашли в кабинет, где ведется приемная кампания. Все документы досконально проверили, часть забрали. Все сотрудники вуза на нервах», — говорит источник. Другие инсайдеры информацию подтвердили. Уточнили, что проверка стартовала накануне. Но 18 февраля она еще продолжается. Отрабатываются направления, связанные с экономическим преступлениями.
Инсайдеры утверждают, что работают сотрудники УМВД и областного СУ СК. Запросы в силовые ведомства были направлены. Информация будет дополнена после получения ответов. Запрос также направлен в пресс-службу КГУ. В приемной вуза URA.RU ответили, что ректора Надежды Дубив нет на месте.
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