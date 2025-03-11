11 марта 2025

Директора филиала курганского университета Сажину оставили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оставил апелляцию Сажиной без изменения
Суд оставил апелляцию Сажиной без изменения Фото:
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Арестованного руководителя филиала Курганского государственного университета Светлану Сажину оставили в СИЗО. Ранее обвиняемая в незаконной миграции просила о домашнем аресте. Постановление было озвучено на заседании Курганского областного суда, передает корреспондент URA.RU. 

«Рассмотрев апелляционную жалобу в данном заседании, суд постановил оставить меру пресечения для Сажиной Светланы Владимировны без изменения. Обвиняемая будет находиться в СИЗО», — прозвучало на заседании, сообщает журналист. 

Ранее URA.RU сообщало, что двух мигрантов из Туркмении суд оставил в СИЗО. Иностранцев обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц в структуре Курганского госуниверситета. Якобы мужчины привозили в Курган на учебу своих земляков, а эти студенты здесь трудились на незаконных основаниях. Также к нарушениям считают причастной ио руководителя филиала Светлану Сажину. Она находится под стражей. Ее коллеги, ученики и знакомые просят освободить женщину.

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Арестованного руководителя филиала Курганского государственного университета Светлану Сажину оставили в СИЗО. Ранее обвиняемая в незаконной миграции просила о домашнем аресте. Постановление было озвучено на заседании Курганского областного суда, передает корреспондент URA.RU.  «Рассмотрев апелляционную жалобу в данном заседании, суд постановил оставить меру пресечения для Сажиной Светланы Владимировны без изменения. Обвиняемая будет находиться в СИЗО», — прозвучало на заседании, сообщает журналист.  Ранее URA.RU сообщало, что двух мигрантов из Туркмении суд оставил в СИЗО. Иностранцев обвиняют в организации незаконной миграции группой лиц в структуре Курганского госуниверситета. Якобы мужчины привозили в Курган на учебу своих земляков, а эти студенты здесь трудились на незаконных основаниях. Также к нарушениям считают причастной ио руководителя филиала Светлану Сажину. Она находится под стражей. Ее коллеги, ученики и знакомые просят освободить женщину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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