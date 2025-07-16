Реактивная и ядовитая: чем опасна трава амброзия — мнение аллерголога

Амброзия — один самых опасных сорняков. Это растение не только снижает плодородие земли, но и наносит вред здоровью человеку, вызывая сильную аллергию. Рассказываем, где растет амброзия, чем опасна и как бороться.
Что такое амброзия
Амброзия — род однолетних или многолетних трав семейства Астровые. Это одно самых опасных карантинных растений, так как наносит вред здоровью людей, и сельскому хозяйству, снижая ее плодородие, сообщают в Россельхознадзоре. Амброзия цветет с середины лета почти до конца осени, достигая больших размеров, сильно угнетает культурные растения, истощает и иссушает почву. «Период активного цветения начинается в районах Южного федерального округа с конца июля и продолжается до конца августа на территории Центрального федерального округа», — уточняют в ведомстве.
Где растет амброзия и почему появляется
По данным ведомства, в основном амброзии растут на пустырях и не обрабатываемых землях, а также на полях отдельных арендаторов и фермерских хозяйств. Иногда сорняки можно встретить на отдельных территориях муниципальных образований, уточняют специалисты. Это растение засоряет полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, а также огороды, сады, виноградники, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы.
Амброзия распространяется только семянами. Крупные экземпляры способны производить до 40 тысяч семян. При этом всхожестью обладают не только полностью зрелые семена, но также семена в стадии восковой и молочной спелости. Прорастание семян возможно с глубины до 8 см. Минимальная температура, необходимая для прорастания, составляет 6–8°С, а оптимальной считается температура в диапазоне 20–22°С.
«Сорняк может проникать в новые хозяйства, районы, области и страны вместе с посадочным материалом, перевозимым урожаем сельскохозяйственных культур, грунтом. В естественной среде семена растения разносятся животными и птицами, распространяются ветром или водой», — сообщили в Россельхознадзоре.
Чем опасна амброзия для людей — мнение врача
В беседе с URA.RU врач аллерголог-иммунолог Азизбек Ботиров рассказал, что амброзия — это один из самых агрессивных и аллергенных сорных растений. Обычно сорняк растет с июля до октября, и его пыльца содержит высокоаллергенные белки, которые могут вызвать сильную аллергическую реакцию даже в минимальной концентрации.
«Пыльца амброзии распространяется по воздуху на десятки километров и способна вызывать сезонные аллергические риниты по типу полиноза. При длительном воздействии при бронхиальной астме может усугубить ее. Особенно уязвимы дети, пожилые люди, а также те, кто уже имеют аллергические заболевания», — рассказал эксперт.
Основные симптомы аллергии на амброзию — насморк, заложенность носа, чихание, зуд в глазах, в носу, в горле, слезотечение, покраснение глаз. Также могут быть кашель, затруднение дыхания, хрипы, усталость, снижение концентрации внимания. Азизбек Ботиров рекомендует обратиться к аллергологу для подтверждения диагноза и подбора индивидуального лечения. «Важно при первых симптомах не заниматься самолечением. Своевременное обращение к специалисты позволит избежать осложнений», — уточнил специалист.
Врач также рекомендует избегать контакта с аллергеном, держать окна закрытыми в период цветения и пыления, устанавливать воздухоочистители, после улицы умываться, промывать нос и менять одежду.
Чем опасна амброзия для окружающей среды
В Россельхознадзоре сообщили, что амброзия истощает и обезвоживает почву и после нескольких лет его активного распространения земельные участки становятся не пригодными для сельскохозяйственного использования. Плотная листва амброзии создает густую тень, препятствуя поступлению света к культурным растениям, что приводит к их угнетению и снижению урожайности, сообщили в ведомстве.
Кроме того, амброзия вытесняет луговые травы, в том числе злаковые и бобовые культуры, на пастбищах и сенокосах. Это негативно сказывается на кормовой базе для сельскохозяйственных животных. Также амброзия портит вкус молока. Если в пищу дойных коров, коз и других животных попадает цветущая амброзия, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус.
Как бороться с амброзией
Граждане и юридические лица, которые имеют в собственности или в пользовании земли, обязаны проводить работы по ликвидации очага карантинного объекта за свой счет, уточнили в Россельхознадзоре.
Ведомство предлагает несколько способов борьбы с опасным растением. Для предотвращения появления сорняка рекомендуется чередование культур в севообороте, обработка почвы, уход за посевами. Применение простого скашивания сорной травы практически бесполезно, так как новый побег отрастет и начнет хорошо ветвиться.
Химический способ считается самым эффективным. «При появлении сорняков можно использовать гербициды, которые перечислены в списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению. Гербициды последнего поколения наносят мощный удар по амброзии, обработанные растения засыхают на корню», — уточняют в ведомстве.
Что грозит за нарушения правил борьбы с амброзией
При обнаружении на участке амброзии необходимо известить Управление Россельхознадзора, чтобы провести работы по ликвидации очага карантинного объекта. При нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорняками можно получить штраф:
- для граждан в размере от 300 до 500 рублей;
- для должностных лиц — от 500 до 1 тыс. рублей;
- для юридических лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
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