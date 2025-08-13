В магазинах Тюменской области нашли мясной полуфабрикат курганского производителя, который не соответствует требованиям безопасности. В нем нашли опасную бактерию сальмонеллу. Об этом сообщает Уральское МУ Россельхознадзора на своем сайте.
«По поступившей в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора информации о продаже в магазинах Тюменской области мясного полуфабриката курганского производителя. <...> Согласно направленному 8 августа 2025 года в Управление Россельхознадзора протоколу испытаний, проведенных в ФГБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“, в фарше обнаружена бактерия рода „сальмонелла“», — пишет ведомство.
После поступления информации о небезопасной продукции специалисты Россельхознадзора оперативно приняли меры. В государственной информационной системе «ВетИС» была аннулирована производственная запись на 552 килограмма фарша, что предотвратило попадание опасного продукта в розничную продажу. Кроме того, изготовителю направлено официальное уведомление с требованием немедленно изъять некачественный товар из оборота.
Ранее специалисты Россельхознадзора уже выявляли нарушения у другого курганского производителя: в июле 2025 года в тюменских магазинах были обнаружены котлеты с неуказанным содержанием сои, что привело к приостановке декларации о соответствии и началу административного производства. Таким образом, предприятие попадает в поле зрения надзорных органов из-за несоблюдения требований к качеству и безопасности своей продукции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.