На курганском предприятии произвели мясо с опасными бактериями, которое продавали в Тюменской области

В Кургане произвели мясной фарш с сальмонеллой и продавали в Тюменской области
Россельхознадзор пресек продажу опасного мяса в Тюменской области
Россельхознадзор пресек продажу опасного мяса в Тюменской области Фото:

В магазинах Тюменской области нашли мясной полуфабрикат курганского производителя, который не соответствует требованиям безопасности. В нем нашли опасную бактерию сальмонеллу. Об этом сообщает Уральское МУ Россельхознадзора на своем сайте.

«По поступившей в Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора информации о продаже в магазинах Тюменской области мясного полуфабриката курганского производителя. <...> Согласно направленному 8 августа 2025 года в Управление Россельхознадзора протоколу испытаний, проведенных в ФГБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области“, в фарше обнаружена бактерия рода „сальмонелла“», — пишет ведомство.

После поступления информации о небезопасной продукции специалисты Россельхознадзора оперативно приняли меры. В государственной информационной системе «ВетИС» была аннулирована производственная запись на 552 килограмма фарша, что предотвратило попадание опасного продукта в розничную продажу. Кроме того, изготовителю направлено официальное уведомление с требованием немедленно изъять некачественный товар из оборота.

Ранее специалисты Россельхознадзора уже выявляли нарушения у другого курганского производителя: в июле 2025 года в тюменских магазинах были обнаружены котлеты с неуказанным содержанием сои, что привело к приостановке декларации о соответствии и началу административного производства. Таким образом, предприятие попадает в поле зрения надзорных органов из-за несоблюдения требований к качеству и безопасности своей продукции.

