В Дагестане мать забила трехлетнюю дочь

В Дагестане в городе Каспийск женщина избила свою трехлетнюю дочь, после чего та впала в кому. Малышка скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
«Девочка умерла в реанимации несмотря на усилия врачей», — заявил источник для РИА Новости. В марте в отношении женщины, избившей дочь, было возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, 20 марта ребенка госпитализировали после нанесения побоев. Состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В прокуратуре Дагестана уточнили, что у подозреваемой в избиении четверо детей. Семья проживала в арендованной квартире вместе с гражданским супругом женщины. По словам уполномоченного по правам ребенка в республике Марины Ежовой, остальных детей передали под опеку в другую семью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.