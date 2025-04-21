В Дагестане мать забила трехлетнюю дочь

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Трехлетняя девочка после избиения матерью впала в кому
Трехлетняя девочка после избиения матерью впала в кому Фото:

В Дагестане в городе Каспийск женщина избила свою трехлетнюю дочь, после чего та впала в кому. Малышка скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

«Девочка умерла в реанимации несмотря на усилия врачей», — заявил источник для РИА Новости. В марте в отношении женщины, избившей дочь, было возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 20 марта ребенка госпитализировали после нанесения побоев. Состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В прокуратуре Дагестана уточнили, что у подозреваемой в избиении четверо детей. Семья проживала в арендованной квартире вместе с гражданским супругом женщины. По словам уполномоченного по правам ребенка в республике Марины Ежовой, остальных детей передали под опеку в другую семью.

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В Дагестане в городе Каспийск женщина избила свою трехлетнюю дочь, после чего та впала в кому. Малышка скончалась в больнице, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики. «Девочка умерла в реанимации несмотря на усилия врачей», — заявил источник для РИА Новости. В марте в отношении женщины, избившей дочь, было возбуждено уголовное дело по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 20 марта ребенка госпитализировали после нанесения побоев. Состояние девочки оценивалось как крайне тяжелое, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В прокуратуре Дагестана уточнили, что у подозреваемой в избиении четверо детей. Семья проживала в арендованной квартире вместе с гражданским супругом женщины. По словам уполномоченного по правам ребенка в республике Марины Ежовой, остальных детей передали под опеку в другую семью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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