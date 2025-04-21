«Радиостанция Судного дня» возобновила вещание

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», впервые за последние три дня возобновила вещание, передав новое сообщение. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».
«Сообщение за сегодня. 21.04.25 13:25 по мск. НЖТИ 46467 ЮТОГОТ 6584 8032», — написал telegram-канал. Слово «джутогот» не имеет установленного значения. Впервые оно было упомянуто в эфире 29 января 2017 года.
В эфире радиостанции 10 марта прозвучала последовательность мужских и женских имен: Николай, Женя, Татьяна, Иван. Помимо этого, была передана определенная комбинация чисел, сообщил телеканал «360.ru».
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