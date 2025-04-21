«Радиостанция Судного дня» возобновила вещание

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Радиостанция передала слово «джутогот»
Радиостанция передала слово «джутогот» Фото:

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», впервые за последние три дня возобновила вещание, передав новое сообщение. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи».

«Сообщение за сегодня. 21.04.25 13:25 по мск. НЖТИ 46467 ЮТОГОТ 6584 8032», — написал telegram-канал. Слово «джутогот» не имеет установленного значения. Впервые оно было упомянуто в эфире 29 января 2017 года.

В эфире радиостанции 10 марта прозвучала последовательность мужских и женских имен: Николай, Женя, Татьяна, Иван. Помимо этого, была передана определенная комбинация чисел, сообщил телеканал «360.ru».

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Радиостанция УВБ-76, известная также как «Радио Судного дня», впервые за последние три дня возобновила вещание, передав новое сообщение. Об этом сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи». «Сообщение за сегодня. 21.04.25 13:25 по мск. НЖТИ 46467 ЮТОГОТ 6584 8032», — написал telegram-канал. Слово «джутогот» не имеет установленного значения. Впервые оно было упомянуто в эфире 29 января 2017 года. В эфире радиостанции 10 марта прозвучала последовательность мужских и женских имен: Николай, Женя, Татьяна, Иван. Помимо этого, была передана определенная комбинация чисел, сообщил телеканал «360.ru».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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