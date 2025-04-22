Песков ответил, какие условия нужны для переговоров с Украиной

Для возобновления переговоров России и Украины нужно устранить юридические и политические препятствия, которые существуют на данный момент. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что у России нет конкретных планов относительно предложения Зеленского, однако Путин готов обсудить этот вопрос, учитывая опыт с пасхальным перемирием.
На вопрос о сроках ответа России на предложение Киева, Песков подчеркнул, что сначала необходимо обсудить ситуацию и понять, готова ли украинская сторона к диалогу. Он также отметил, что важно дифференцировать объекты гражданской инфраструктуры, рассматривая, в каких случаях они могут считаться военной целью, а в каких нет.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает настаивать на взаимном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и ожидает четкого ответа от Москвы. Он отметил, что прекращение ракетных и дроновых ударов гарантирует сохранность инфраструктуры и должно стать первым шагом к долгосрочному миру.
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