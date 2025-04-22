Песков ответил, какие условия нужны для переговоров с Украиной

Песков: для переговоров с Киевом нужно юридически расчистить препятствия
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин готов обсуждать предложение Киева о длительном перемирии, заявил Песков
Путин готов обсуждать предложение Киева о длительном перемирии, заявил Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для возобновления переговоров России и Украины нужно устранить юридические и политические препятствия, которые существуют на данный момент. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что у России нет конкретных планов относительно предложения Зеленского, однако Путин готов обсудить этот вопрос, учитывая опыт с пасхальным перемирием.

На вопрос о сроках ответа России на предложение Киева, Песков подчеркнул, что сначала необходимо обсудить ситуацию и понять, готова ли украинская сторона к диалогу. Он также отметил, что важно дифференцировать объекты гражданской инфраструктуры, рассматривая, в каких случаях они могут считаться военной целью, а в каких нет. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает настаивать на взаимном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и ожидает четкого ответа от Москвы. Он отметил, что прекращение ракетных и дроновых ударов гарантирует сохранность инфраструктуры и должно стать первым шагом к долгосрочному миру.

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Для возобновления переговоров России и Украины нужно устранить юридические и политические препятствия, которые существуют на данный момент. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. «При открытости украинской стороны, наверное, должны быть какие-то приняты шаги для того, чтобы юридически расчистить вот эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность», — заявил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он добавил, что у России нет конкретных планов относительно предложения Зеленского, однако Путин готов обсудить этот вопрос, учитывая опыт с пасхальным перемирием. На вопрос о сроках ответа России на предложение Киева, Песков подчеркнул, что сначала необходимо обсудить ситуацию и понять, готова ли украинская сторона к диалогу. Он также отметил, что важно дифференцировать объекты гражданской инфраструктуры, рассматривая, в каких случаях они могут считаться военной целью, а в каких нет.  Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает настаивать на взаимном прекращении ударов по гражданской инфраструктуре и ожидает четкого ответа от Москвы. Он отметил, что прекращение ракетных и дроновых ударов гарантирует сохранность инфраструктуры и должно стать первым шагом к долгосрочному миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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