Украина не готова к реальному отказу от 20% своей территории, несмотря на появившиеся в СМИ сообщения о такой возможности. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, заявления Киева и реальные действия украинских властей часто не совпадают, поэтому эти разговоры еще ни о чем не говорят.
«Сообщения о том, что Украина могла согласиться на потерю 20% территорий, еще ни о чем не говорят <...> Вот эти разговоры, на что там Украина готова, скажем, интересные. Но пока, я думаю, они нереалистичны», — заявил Колесник в интервью «Газете.Ru». Также он подчеркнул, что верить этим заявлениям не стоит, так как украинское руководство часто «говорит одно, делает другое, а думает третье».
Вместо этого, по его словам, российским войскам нужно продолжать делать то, что они делают. И тот наступательный прорыв, о котором многие говорят, его ни в коем случае нельзя ломать. Депутат также напомнил, что сейчас продолжаются дипломатические переговоры между Россией и США по Украине, а также диалог по линии спецслужб.
Ранее газета The New York Post сообщила, что Украина, возможно, готова отказаться от 20% своей территории, если Запад не признает присоединенные территории российскими. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, предложили для урегулирования конфликта отказаться Украине от вступления в НАТО, признать Крым за Россией и заморозить боевые действия по текущей линии фронта. Также США предложили ЕС ослабить санкции при длительном прекращении огня. Ранее Рубио угрожал остановить мирные переговоры по Украине, передает «Национальная служба новостей».
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