«Союз женщин России» опроверг слух о создании добровольных антиабортных дружин

В Интернете появилась информация о том, что «Союз женщин России» запустил акцию «Ты защитил жизнь?», целью которой является создание добровольных антиабортных дружин. Однако в организации сообщили URA.RU, что эта акция является фейком. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с Лапша Медиа» проекту по опровержению недостоверной информации.
«Конечно фейк. Такой акции не существует», — ответили корреспонденту URA.RU в приемной «Союза женщин России» на вопрос, является ли упомянутая акция фейком. На официальном сайте организации среди федеральных и региональных проектов этой акции также нет.
В Интернете уже появлялись фейки о проектах организации. Так, ранее в социальных сетях появилась информация об акции, посвященной правилам отдыха женщин в компании вернувшихся с СВО солдат. Однако в «Союзе женщин России» существование такого проекта опровергли. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.
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