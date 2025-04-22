«Союз женщин России» опроверг слух о создании добровольных антиабортных дружин

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Акции «Ты защитил жизнь?» на официальном сайте “Союза женщин России” нет
Акции «Ты защитил жизнь?» на официальном сайте “Союза женщин России” нет Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В Интернете появилась информация о том, что «Союз женщин России» запустил акцию «Ты защитил жизнь?», целью которой является создание добровольных антиабортных дружин. Однако в организации сообщили URA.RU, что эта акция является фейком. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с Лапша Медиа» проекту по опровержению недостоверной информации.

«Конечно фейк. Такой акции не существует», — ответили корреспонденту URA.RU в приемной «Союза женщин России» на вопрос, является ли упомянутая акция фейком. На официальном сайте организации среди федеральных и региональных проектов этой акции также нет.

В Интернете уже появлялись фейки о проектах организации. Так, ранее в социальных сетях появилась информация об акции, посвященной правилам отдыха женщин в компании вернувшихся с СВО солдат. Однако в «Союзе женщин России» существование такого проекта опровергли. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.

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В Интернете появилась информация о том, что «Союз женщин России» запустил акцию «Ты защитил жизнь?», целью которой является создание добровольных антиабортных дружин. Однако в организации сообщили URA.RU, что эта акция является фейком. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с Лапша Медиа» проекту по опровержению недостоверной информации. «Конечно фейк. Такой акции не существует», — ответили корреспонденту URA.RU в приемной «Союза женщин России» на вопрос, является ли упомянутая акция фейком. На официальном сайте организации среди федеральных и региональных проектов этой акции также нет. В Интернете уже появлялись фейки о проектах организации. Так, ранее в социальных сетях появилась информация об акции, посвященной правилам отдыха женщин в компании вернувшихся с СВО солдат. Однако в «Союзе женщин России» существование такого проекта опровергли. Об этом URA.RU сообщало в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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