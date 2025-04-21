21 апреля 2025

Петербургский суд признал незаконным отказ отправить экс-полковника МВД на СВО

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Смирнов был арестован по обвинению в подрыве автомобиля бизнесмена и убийстве журналиста
Смирнов был арестован по обвинению в подрыве автомобиля бизнесмена и убийстве журналиста Фото:

Городской суд Петербурга признал незаконным отказ отправить экс-полковника МВД Михаила Смирнова на СВО. Суд обязал следственные органы приостановить расследование уголовного дела и передать Смирнова военным властям. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Рассмотрено представление прокурора, в котором разбирали, почему Михаил Смирнов не может убыть на СВО. Городской суд поддержал коллег из района и оставил постановление без изменений», — пишет Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». В ходе заседания Смирнов, участвовавший по видеосвязи из СИЗО, подтвердил свою готовность к службе и отсутствие препятствий для выполнения воинских обязанностей.

Михаил Смирнов, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по СЗФО, заключил контракт с Минобороны на три года и был назначен командиром взвода в штурмовом подразделении. Его адвокаты настаивали, что законодательство не предусматривает отказ в приостановлении следствия по основаниям, озвученным следствием, — проверке на связи с иностранными спецслужбами. Защита также указывала, что Смирнов имеет право на освобождение от уголовной ответственности в связи с прохождением военной службы, если он получит государственную награду.

Михаил Смирнов был арестован в мае 2024 года по обвинению в подрыве автомобиля бизнесмена в 1998 году. Позже он признался в убийстве журналиста Максима Максимова, пропавшего в 2004 году, и указал место захоронения тела. Смирнов также заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием, что, по его словам, не мешает приостановить расследование на время службы.

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Городской суд Петербурга признал незаконным отказ отправить экс-полковника МВД Михаила Смирнова на СВО. Суд обязал следственные органы приостановить расследование уголовного дела и передать Смирнова военным властям. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. «Рассмотрено представление прокурора, в котором разбирали, почему Михаил Смирнов не может убыть на СВО. Городской суд поддержал коллег из района и оставил постановление без изменений», — пишет Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». В ходе заседания Смирнов, участвовавший по видеосвязи из СИЗО, подтвердил свою готовность к службе и отсутствие препятствий для выполнения воинских обязанностей. Михаил Смирнов, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по СЗФО, заключил контракт с Минобороны на три года и был назначен командиром взвода в штурмовом подразделении. Его адвокаты настаивали, что законодательство не предусматривает отказ в приостановлении следствия по основаниям, озвученным следствием, — проверке на связи с иностранными спецслужбами. Защита также указывала, что Смирнов имеет право на освобождение от уголовной ответственности в связи с прохождением военной службы, если он получит государственную награду. Михаил Смирнов был арестован в мае 2024 года по обвинению в подрыве автомобиля бизнесмена в 1998 году. Позже он признался в убийстве журналиста Максима Максимова, пропавшего в 2004 году, и указал место захоронения тела. Смирнов также заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием, что, по его словам, не мешает приостановить расследование на время службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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