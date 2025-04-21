Петербургский суд признал незаконным отказ отправить экс-полковника МВД на СВО

Городской суд Петербурга признал незаконным отказ отправить экс-полковника МВД Михаила Смирнова на СВО. Суд обязал следственные органы приостановить расследование уголовного дела и передать Смирнова военным властям. Об этом сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.
«Рассмотрено представление прокурора, в котором разбирали, почему Михаил Смирнов не может убыть на СВО. Городской суд поддержал коллег из района и оставил постановление без изменений», — пишет Дарья Лебедева в telegram-канале «ЛЕБЕДИНОЕ озеро». В ходе заседания Смирнов, участвовавший по видеосвязи из СИЗО, подтвердил свою готовность к службе и отсутствие препятствий для выполнения воинских обязанностей.
Михаил Смирнов, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела по борьбе с коррупцией ГУ МВД по СЗФО, заключил контракт с Минобороны на три года и был назначен командиром взвода в штурмовом подразделении. Его адвокаты настаивали, что законодательство не предусматривает отказ в приостановлении следствия по основаниям, озвученным следствием, — проверке на связи с иностранными спецслужбами. Защита также указывала, что Смирнов имеет право на освобождение от уголовной ответственности в связи с прохождением военной службы, если он получит государственную награду.
Михаил Смирнов был арестован в мае 2024 года по обвинению в подрыве автомобиля бизнесмена в 1998 году. Позже он признался в убийстве журналиста Максима Максимова, пропавшего в 2004 году, и указал место захоронения тела. Смирнов также заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием, что, по его словам, не мешает приостановить расследование на время службы.
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