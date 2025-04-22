22 апреля 2025

В ХМАО на 33,3% выросла заболеваемость коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все случаи заболеваний коронавирусом протекали в форме ОРВИ
Все случаи заболеваний коронавирусом протекали в форме ОРВИ Фото:

В ХМАО количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 33,3% за неделю. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

«Заболеваемость COVID-19 выше уровня предыдущей недели на 33,3% и составила — 2,4 случая на 100 тысяч населения. В форме ОРВИ протекало 100% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев. Заболеваемость COVID-19 отмечена в четырех муниципальных образованиях Югры», — написано на сайте ведомства.

Также там уточняется, что заболеваемость ОРВИ осталась на уровне прошлой недели, а внебольничными пневмониями и вовсе снизилась. Доля циркулирующих вирусов в Югре составила 5,6%, при этом 70,21% из них — гриппозные.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 33,3% за неделю. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона. «Заболеваемость COVID-19 выше уровня предыдущей недели на 33,3% и составила — 2,4 случая на 100 тысяч населения. В форме ОРВИ протекало 100% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев. Заболеваемость COVID-19 отмечена в четырех муниципальных образованиях Югры», — написано на сайте ведомства. Также там уточняется, что заболеваемость ОРВИ осталась на уровне прошлой недели, а внебольничными пневмониями и вовсе снизилась. Доля циркулирующих вирусов в Югре составила 5,6%, при этом 70,21% из них — гриппозные. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...