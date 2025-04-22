В ХМАО на 33,3% выросла заболеваемость коронавирусом

В ХМАО количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 33,3% за неделю. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.
«Заболеваемость COVID-19 выше уровня предыдущей недели на 33,3% и составила — 2,4 случая на 100 тысяч населения. В форме ОРВИ протекало 100% всех зарегистрированных на минувшей неделе случаев. Заболеваемость COVID-19 отмечена в четырех муниципальных образованиях Югры», — написано на сайте ведомства.
Также там уточняется, что заболеваемость ОРВИ осталась на уровне прошлой недели, а внебольничными пневмониями и вовсе снизилась. Доля циркулирующих вирусов в Югре составила 5,6%, при этом 70,21% из них — гриппозные.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО эпидемия ОРВИ и ковида пошла на спад. ОРВИ упал на 11,6%, а коронавирус на 35,7%
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