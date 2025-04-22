22 апреля 2025

Счета за ЖКХ могут пересчитать в нескольких регионах сразу

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Отопление работало в условиях ранней весны
Отопление работало в условиях ранней весны Фото:

В регионах России, где весной стояла очень теплая погода, необходимо произвести перерасчет платы за отопление. Об этом заявил член комитета Совфеда по федеративному устройству и местному самоуправлению Олег Голов.

«Предлагаю обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры», — передает РИА Новости слова Голова. Он уточнил, что россияне не должны переплачивать за теплоснабжение, которое из-за ранней весны оказалось избыточным.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в Московской области отопительный сезон завершился, но жители замечают горячие батареи в домах. Они открывают окна, в квартирах возникают перепады температур — небезопасные для здоровья стариков и детей, передает RT.

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В регионах России, где весной стояла очень теплая погода, необходимо произвести перерасчет платы за отопление. Об этом заявил член комитета Совфеда по федеративному устройству и местному самоуправлению Олег Голов. «Предлагаю обязать ресурсоснабжающие организации и управляющие компании произвести перерасчет платежей за отопление в регионах, где этой весной наблюдались аномально высокие температуры», — передает РИА Новости слова Голова. Он уточнил, что россияне не должны переплачивать за теплоснабжение, которое из-за ранней весны оказалось избыточным. Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в Московской области отопительный сезон завершился, но жители замечают горячие батареи в домах. Они открывают окна, в квартирах возникают перепады температур — небезопасные для здоровья стариков и детей, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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