07 мая 2025

Руки светились от зажигательных бомб: как челябинка нашла свою судьбу на фронте. Фото, видео

Челябинская семья Новиковых воевала рядом на фронте всю Великую Отечественную
© Служба новостей «URA.RU»
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Будущий 108-й гвардейский штурмовой авиаполк встретил войну 22 июня
Будущий 108-й гвардейский штурмовой авиаполк встретил войну 22 июня Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В этот день 80 лет назад фашистская Германия подписала Акт о капитуляции. Почти каждой семьи коснулась Великая Отечественная война, не оставив исключением и сотрудников URA.RU. И у каждого из них, своя история — а у кого-то эти истории жизни переплелись, как в романе или кинофильме. Но бывало и так.

Рано кончилось детство и отрочество девочки из деревни Ямки, да и беззаботным оно не было: собирала ягоды. Пасла гусей, работала на огороде, да мало ли дел. Очень хотелось учиться, но тоже не пришлось, отец сказал: «Хватит, надо работать, помогать семье». И пошла Маша Рыбалова на еманжелинскую шахту 18-бис. Стала работать в химлаборатории, потом кассиром устроилась.Когда грянула война, ей было 19 лет. Направили в Челябинск учиться в школу младших специалистов по вооружению, а через месяц отправили на фронт. «Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом»… Из воспоминаний о войне родственникам досталось лишь несколько, особо врезавшихся в память.

Когда пришла повестка

Один из считанных снимков военных лет. Четыре года Маше Рыбаловой было не до фотоссессий
Один из считанных снимков военных лет. Четыре года Маше Рыбаловой было не до фотоссессий
Фото:

…Лето 41-го. «Красные казармы» на Челябинском аэродроме, где проходят подготовку девушки. Стертые в кровь на строевой ноги (сапоги рассчитаны на мужчин) и белое от ярости лицо какого-то большого командира, обращенное к непосредственному начальству. После этого сразу нашлись сапоги по размеру.

…Другой командир, стоящий в дверях офицерской столовой. А голодная девушка с пустым котелком, не дыша, притаилась за распахнутой дверью. Очень хочется есть, а летчиков хорошо кормят, совсем не так, как наземный состав. И летчики не могут поделиться, потому что жалко им девчонок до слез. И командир полка не может не стоять в дверях: если будут раздавать, то как будут летать?

…Истерзанное тело — все в ожогах, с вырезанными на нем звездами, с отрубленными пальцами и выколотыми глазами. Подбитый самолет упал на немецкой стороне. Раненого пилота прятали в селе несколько дней, потом выдала местная женщина. Фронт сдвинулся буквально через сутки — чуть-чуть не успели.

…Аэродром бомбят, щель далеко — и остается только лежать, вжимаясь в пыльную траву. Поэтому, наверно, и заметила: из земли вылез червяк и, неуклюже складываясь, пополз прочь. За ним гусеница, кузнечики, какие-то мелкие букашки. Все живое инстинктивно устремилось прочь от недалекого города, откуда волнами по земле расходится сводящая с ума дрожь. Это было 23 августа 1942 года. 4-й воздушный флот люфтваффе начал массированную бомбардировку Сталинграда, сбросив на город 50 тысяч бомб. В результате массированных авиаударов погибли 43 тысячи мирных жителей, более 50 тысяч были ранены и искалечены…

…По дороге, сжимая кольцо окружения, грохочет техника. Труп вражеского солдата — одного их тех, жег и бомбил Сталинград, — раскатан сотнями колес и гусениц до плоского силуэта на дорожном полотне. Ненависти нет. Но и жалости — тоже.

Любая из этих несерьезных на вид бомбочек могла сжечь танк
Любая из этих несерьезных на вид бомбочек могла сжечь танк
Фото:

…Вечереет. В сумерках руки начинают светиться странным, неживым светом. Это уже Курская дуга. Весь световой день самолеты летают на штурмовку, а в перерывах девушки снаряжают их противотанковыми зажигательными бомбами. Один такой металлический огурец на два с половиной кило превращает танк в груду обгорелого железа. Бомбы грузят навалом — потом каждый штурмовик рассеет за собой почти триста штук. Частицы фосфора остаются на руках…

О штурмовиках «Ил-2» много написано. Меньше о том, чем оборачивались его сильные стороны для своих. Четыре реактивных снаряда РС-132 — каждый по 23 кг, подвесить под крылья. Два пулемета 7,62 — каждый зарядить лентой на 750 патронов. Крупнокалиберный пулемет стрелка — еще лента на 150 патронов. Две пушки — по 150 снарядов (всего 60 килограммов). Руки отваливались.

Бомбы «Ил» мог носить разные — по 25 кг, по 100, по 150 и 250 кг. Всего получается — 400-600 кг. Их девчонки катили к самолету на стоянку и цепляли на бомбодержатели. Как поднимали? Мария Терентьевна только плечами пожимала — как-то подымали. Потом в бомбы и «эрэсы» вверни взрыватели. И не дай Бог, если что-то из оружия в бою откажет — ответишь по всей строгости. И так — несколько раз в день.

В конце дня пулеметы и пушки обслужить. Каждая пушка, без малого, килограмм 70 — двадцатилетней девушке ее надо снять с крыла, разобрать, промыть в бензине, смазать, собрать и установить обратно. Проверить. Мороз без малого сорок, на стоянке самолета свистит поземка. Металл прилипает к коже. Руки, мокрые от бензина, на ветру превращаются в нечувствительные обрубки. Потом можно поспать: раскаленный двигатель за день полетов отдает тепло медленно, и под кожухом в нише можно спать до самого утра — часов до пяти, спрятав за пазухой ободранные до лохмотьев кожи ладони.

Рядом всю войну

Поженились прослужившие рядом всю войну Анисим Новиков и Мария Рыбалова в победном 1945 году
Поженились прослужившие рядом всю войну Анисим Новиков и Мария Рыбалова в победном 1945 году
Фото:

Вот такая была война. Поэтому, наверное, разглядели они друг друга с инженером эскадрильи Анисимом Новиковым только в 45-м. Он был тоже из деревни, только белорусской, со странным названием Сова. О войне рассказывал еще меньше, чем жена. Только по наградам и вспомнишь. Вот совсем тусклая медаль «За боевые заслуги». Наш подбитый самолет сел за линией фронта, авиатехник Новиков восстановил поврежденный мотор. «За Отвагу» — это уже декабрь 41-го. Немецкая авиация штурмовала аэродром, под бомбами и пулеметно-пушечным огнем лейтенант Новиков тушил горящий самолет. Потушил. Награды в 41-м давали редко, но и каждый «Ил-2» был на вес золота.

«Красная звезда», еще одна… Наземному составу (и гвардии капитану Новикову) их давали за подготовку самолетов к боевым вылетам. Он подготовил их много — на два ордена.

А вот это уже начало 50-х, когда в Корее сошлись в схватке США, СССР и Китай. Была такая военная тайна. Анисим Владимирович умер прежде, чем она перестала быть. А чужие иероглифы на двух орденах с облупившейся эмалью уже ничего не расскажут.

Гвардии подполковник Новиков ушел из армии в 1958-м. Была обида на Хрущева. Была гордость: ни разу его самолеты (когда он был техником, инженером эскадрильи, инженером полка, исполнял обязанности инженера дивизии) не потерпели аварии из-за технической неисправности. «Кто-то скажет в укор, ничего не нажил, только верой и правдой служил…»

…и после войны

Это еще довоенное фото будущего гвардии подполковника Новикова — при полном параде
Это еще довоенное фото будущего гвардии подполковника Новикова — при полном параде
Фото:

Умер Анисим Владимирович солнечным летом 1983 года. Умирая, успел только сказать: «Прости, Маша…» А за что «прости» — уже не успел. Да и сама знала, за что. За забайкальский ветер, сдирающий на ногах кожу до крови — так и не пришлось походить в чулках. На неделю — привозная бочка воды. Вари, стирай, купай детей — выкручивайся как хочешь.

За треск пистолетного залпа над могилой первого сына Вали. Заболел и умер — ни врачей, ни лекарств. Очень много людей было на похоронах, его любили в военном городке. А вот на могиле после переезда к новому месту службы не пришлось побывать ни разу.

За то, что дочь рожала сама в гиблом Забайкалье — врачей нет, муж в командировке, дома второй трехлетний сын. За то, что Родине отдал больше, чем ей…

А она жила потом без него 15 лет. Помогала детям, растила внука и внучку. Потом тоже попросила прощенья — так хотелось понянчить правнуку, а сил уже не было, отдала без остатка. Медицина только разводила руками: что сделаешь, если болит все. Изношенный организм отказывался подчиняться. Зимой 2002-го отказало сердце.

Так простите и вы нас, Анисим Владимирович и Мария Терентьевна. Простите, солдаты и труженики тыла. За несделанные дела, за неотданные долги. Не было больше такого поколения в России и, видимо, уже не будет. Спасибо вам, бабушки и дедушки. Ушедшим — вечная память. Живые — не уходите…

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В этот день 80 лет назад фашистская Германия подписала Акт о капитуляции. Почти каждой семьи коснулась Великая Отечественная война, не оставив исключением и сотрудников URA.RU. И у каждого из них, своя история — а у кого-то эти истории жизни переплелись, как в романе или кинофильме. Но бывало и так. Рано кончилось детство и отрочество девочки из деревни Ямки, да и беззаботным оно не было: собирала ягоды. Пасла гусей, работала на огороде, да мало ли дел. Очень хотелось учиться, но тоже не пришлось, отец сказал: «Хватит, надо работать, помогать семье». И пошла Маша Рыбалова на еманжелинскую шахту 18-бис. Стала работать в химлаборатории, потом кассиром устроилась.Когда грянула война, ей было 19 лет. Направили в Челябинск учиться в школу младших специалистов по вооружению, а через месяц отправили на фронт. «Кто всерьез воевал, почему-то не любит об этом»… Из воспоминаний о войне родственникам досталось лишь несколько, особо врезавшихся в память. Когда пришла повестка …Лето 41-го. «Красные казармы» на Челябинском аэродроме, где проходят подготовку девушки. Стертые в кровь на строевой ноги (сапоги рассчитаны на мужчин) и белое от ярости лицо какого-то большого командира, обращенное к непосредственному начальству. После этого сразу нашлись сапоги по размеру. …Другой командир, стоящий в дверях офицерской столовой. А голодная девушка с пустым котелком, не дыша, притаилась за распахнутой дверью. Очень хочется есть, а летчиков хорошо кормят, совсем не так, как наземный состав. И летчики не могут поделиться, потому что жалко им девчонок до слез. И командир полка не может не стоять в дверях: если будут раздавать, то как будут летать? …Истерзанное тело — все в ожогах, с вырезанными на нем звездами, с отрубленными пальцами и выколотыми глазами. Подбитый самолет упал на немецкой стороне. Раненого пилота прятали в селе несколько дней, потом выдала местная женщина. Фронт сдвинулся буквально через сутки — чуть-чуть не успели. …Аэродром бомбят, щель далеко — и остается только лежать, вжимаясь в пыльную траву. Поэтому, наверно, и заметила: из земли вылез червяк и, неуклюже складываясь, пополз прочь. За ним гусеница, кузнечики, какие-то мелкие букашки. Все живое инстинктивно устремилось прочь от недалекого города, откуда волнами по земле расходится сводящая с ума дрожь. Это было 23 августа 1942 года. 4-й воздушный флот люфтваффе начал массированную бомбардировку Сталинграда, сбросив на город 50 тысяч бомб. В результате массированных авиаударов погибли 43 тысячи мирных жителей, более 50 тысяч были ранены и искалечены… …По дороге, сжимая кольцо окружения, грохочет техника. Труп вражеского солдата — одного их тех, жег и бомбил Сталинград, — раскатан сотнями колес и гусениц до плоского силуэта на дорожном полотне. Ненависти нет. Но и жалости — тоже. …Вечереет. В сумерках руки начинают светиться странным, неживым светом. Это уже Курская дуга. Весь световой день самолеты летают на штурмовку, а в перерывах девушки снаряжают их противотанковыми зажигательными бомбами. Один такой металлический огурец на два с половиной кило превращает танк в груду обгорелого железа. Бомбы грузят навалом — потом каждый штурмовик рассеет за собой почти триста штук. Частицы фосфора остаются на руках… О штурмовиках «Ил-2» много написано. Меньше о том, чем оборачивались его сильные стороны для своих. Четыре реактивных снаряда РС-132 — каждый по 23 кг, подвесить под крылья. Два пулемета 7,62 — каждый зарядить лентой на 750 патронов. Крупнокалиберный пулемет стрелка — еще лента на 150 патронов. Две пушки — по 150 снарядов (всего 60 килограммов). Руки отваливались. Бомбы «Ил» мог носить разные — по 25 кг, по 100, по 150 и 250 кг. Всего получается — 400-600 кг. Их девчонки катили к самолету на стоянку и цепляли на бомбодержатели. Как поднимали? Мария Терентьевна только плечами пожимала — как-то подымали. Потом в бомбы и «эрэсы» вверни взрыватели. И не дай Бог, если что-то из оружия в бою откажет — ответишь по всей строгости. И так — несколько раз в день. В конце дня пулеметы и пушки обслужить. Каждая пушка, без малого, килограмм 70 — двадцатилетней девушке ее надо снять с крыла, разобрать, промыть в бензине, смазать, собрать и установить обратно. Проверить. Мороз без малого сорок, на стоянке самолета свистит поземка. Металл прилипает к коже. Руки, мокрые от бензина, на ветру превращаются в нечувствительные обрубки. Потом можно поспать: раскаленный двигатель за день полетов отдает тепло медленно, и под кожухом в нише можно спать до самого утра — часов до пяти, спрятав за пазухой ободранные до лохмотьев кожи ладони. Рядом всю войну Вот такая была война. Поэтому, наверное, разглядели они друг друга с инженером эскадрильи Анисимом Новиковым только в 45-м. Он был тоже из деревни, только белорусской, со странным названием Сова. О войне рассказывал еще меньше, чем жена. Только по наградам и вспомнишь. Вот совсем тусклая медаль «За боевые заслуги». Наш подбитый самолет сел за линией фронта, авиатехник Новиков восстановил поврежденный мотор. «За Отвагу» — это уже декабрь 41-го. Немецкая авиация штурмовала аэродром, под бомбами и пулеметно-пушечным огнем лейтенант Новиков тушил горящий самолет. Потушил. Награды в 41-м давали редко, но и каждый «Ил-2» был на вес золота. «Красная звезда», еще одна… Наземному составу (и гвардии капитану Новикову) их давали за подготовку самолетов к боевым вылетам. Он подготовил их много — на два ордена. А вот это уже начало 50-х, когда в Корее сошлись в схватке США, СССР и Китай. Была такая военная тайна. Анисим Владимирович умер прежде, чем она перестала быть. А чужие иероглифы на двух орденах с облупившейся эмалью уже ничего не расскажут. Гвардии подполковник Новиков ушел из армии в 1958-м. Была обида на Хрущева. Была гордость: ни разу его самолеты (когда он был техником, инженером эскадрильи, инженером полка, исполнял обязанности инженера дивизии) не потерпели аварии из-за технической неисправности. «Кто-то скажет в укор, ничего не нажил, только верой и правдой служил…» …и после войны Умер Анисим Владимирович солнечным летом 1983 года. Умирая, успел только сказать: «Прости, Маша…» А за что «прости» — уже не успел. Да и сама знала, за что. За забайкальский ветер, сдирающий на ногах кожу до крови — так и не пришлось походить в чулках. На неделю — привозная бочка воды. Вари, стирай, купай детей — выкручивайся как хочешь. За треск пистолетного залпа над могилой первого сына Вали. Заболел и умер — ни врачей, ни лекарств. Очень много людей было на похоронах, его любили в военном городке. А вот на могиле после переезда к новому месту службы не пришлось побывать ни разу. За то, что дочь рожала сама в гиблом Забайкалье — врачей нет, муж в командировке, дома второй трехлетний сын. За то, что Родине отдал больше, чем ей… А она жила потом без него 15 лет. Помогала детям, растила внука и внучку. Потом тоже попросила прощенья — так хотелось понянчить правнуку, а сил уже не было, отдала без остатка. Медицина только разводила руками: что сделаешь, если болит все. Изношенный организм отказывался подчиняться. Зимой 2002-го отказало сердце. Так простите и вы нас, Анисим Владимирович и Мария Терентьевна. Простите, солдаты и труженики тыла. За несделанные дела, за неотданные долги. Не было больше такого поколения в России и, видимо, уже не будет. Спасибо вам, бабушки и дедушки. Ушедшим — вечная память. Живые — не уходите…
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© Служба новостей «URA.RU»
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