Против Apple завели дело в России о пропаганде ЛГБТ* и смены пола**

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Apple грозит штраф до 4 миллионов рублей в России
Apple грозит штраф до 4 миллионов рублей в России Фото:

Компанию Apple Distribution International LTD обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — признано экстремистским движением и запрещено в РФ), а также смены пола и отказа от деторождения (запрещены в РФ). Об этом сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)», — сказали ТАСС в суде. Информация по делу размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Дата заседания по делу еще не назначена.

Основанием для этого послужило использование интернет-ресурсов для распространения запрещенной информации. В случае признания вины на Apple Distribution International LTD может быть наложен штраф до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания по делу еще не назначена, компания пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу.

*ЛГБТ — признано экстремистским движением и запрещено в РФ

**запрещено в РФ

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Компанию Apple Distribution International LTD обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — признано экстремистским движением и запрещено в РФ), а также смены пола и отказа от деторождения (запрещены в РФ). Об этом сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы. «В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)», — сказали ТАСС в суде. Информация по делу размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Дата заседания по делу еще не назначена. Основанием для этого послужило использование интернет-ресурсов для распространения запрещенной информации. В случае признания вины на Apple Distribution International LTD может быть наложен штраф до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания по делу еще не назначена, компания пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу. *ЛГБТ — признано экстремистским движением и запрещено в РФ **запрещено в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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