Против Apple завели дело в России о пропаганде ЛГБТ* и смены пола**

Компанию Apple Distribution International LTD обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ — признано экстремистским движением и запрещено в РФ), а также смены пола и отказа от деторождения (запрещены в РФ). Об этом сообщили в Таганском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.
«В суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Apple Distribution International по ч. 3 ст. ст. 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола либо отказа от деторождения с использованием интернета)», — сказали ТАСС в суде. Информация по делу размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Дата заседания по делу еще не назначена.
Основанием для этого послужило использование интернет-ресурсов для распространения запрещенной информации. В случае признания вины на Apple Distribution International LTD может быть наложен штраф до 4 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дата заседания по делу еще не назначена, компания пока не предоставила официальных комментариев по этому поводу.
*ЛГБТ — признано экстремистским движением и запрещено в РФ
**запрещено в РФ
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